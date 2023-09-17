Yenişehir ekonomiye büyük katkı sağlayacak

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çalışmaları devam eden 1,5 milyarlık sanayi sitesinin ardından ekonomiye ve istihdama büyük katkı sağlayacak gıda sanayi kurulması için çalışmalar başladı.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi odası Başkanı ve Yenişehir Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Orhan Torun, “Ben değil, Biz varız anlayışıyla ekibimizle birlikte ilçemize Bursa’mıza istihdama ekonomiye bir nebze olsun katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Türkiye’nin en büyük sanayi sitelerinden birisi olan ve 1,5 milyar liraya mal olacak yatırımın temel atma törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılmıştı. Küçük Sanayi Sitesi 321 dönüm arazi üzerine 125 bin metre kare inşaat alanında yükselecek. Yatırımda ağırlıklı imalat ve ağaç işleri bölümleri olacak. Ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak bir çalışma proje tüm hızıyla devam ediyor. Şimdide ilçemize Gıda sanayi sitesi kazandırmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Tarım ve hayvancılık alanında önemli bir merkez olan Yenişehir’de hayata geçireceğimiz bu çalışma ilçeye değer katacaktır” diye konuştu.