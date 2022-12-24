Yenişehir Emniyeti uygulamalarını arttırdı

Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın refahı ve huzuru için ilçe girişlerinde uygulamalarını arttırdı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan denetimler artarak devam ediyor. Uygulamalar çerçevesinde şehrin farklı noktalarına kurulan uygulama noktalarında araçlar ve vatandaşlar üzerinde denetim gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durdurulan araçları didik didik ararken, çok sayıda vatandaş üzerinde ise GBT uygulaması yaptı. Denetimleri İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Özdemir yakından takip ederken, ilçe sakinleri bu uygulamalardan dolayı emniyet teşkilatına teşekkür etti.