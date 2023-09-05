Yenişehir'in beklediği çalışmalarda sona gelindi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde trafiğini rahatlatacak olan Alparslan Türkeş Bulvarı’nın Bursa yolu bağlantısı ve kavşak çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi 71 mahallede parke ve kaldırım çalışmalarını da sürdürüyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri ve yönetim kurulu üyeleri Alparslan Türkeş Bulvarı’nın trafiği rahatlatacağını söyledi. Başkan Mehmet İleri, “Çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede tamamlanacaktır. Emeği geçen başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Yapılan bu önemli hizmet ilçemize halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kaldırım ve parke çalışmaları devam ediyor

Öte yandan Yenişehir’e bağlı 61 kırsal ve 10 mahallede de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kaldırım ve parke çalışmaları da devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, "İlçemizde son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından parke taşı ve kaldırım çalışmaları son sürat devam ediyor. Eğitim sokak ve diğer noktalarda yapılan çalışmalardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve ekibine herkes adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.