Yenişehir'in köyleri düğün salonlarına kavuşuyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı 5 köye belediye tarafından çok amaçlı salonlar ve

düğün salonları yapılıyor.

Yenişehir’e bağlı Orhaniye, Akçapınar, Mahmudiye, Eğerce, Gökçesu köylerinde çok amaçlı düğün salonları inşaatları devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “ilçemize bağlı Orhaniye 400 metrekare, Akçapınar 400 metrekare, Mahmudiye 500metrekare, Eğerce,300 metrekare, Gökçesu 550 metrekare olan düğün salonu inşaatlarımızın çalışmaları köylerimizde devam ediyor. Muhtarlarımızın ve halkımızın yıllardır beklediği hizmetleri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman yanımızda olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Yapılan salonların halkımıza hayırlı

olmasını diliyorum” dedi.

Düğün salonu yapılan köylerin muhtarları, “Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Yıllardır eksiğimiz olan düğün salonlarının çalışmaları başladı. Bu sayede halkımız rahat edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.