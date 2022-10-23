Yenişehir pazar alanında sona doğru

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir’e kazandırdığı, bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve dükkan bulunan pazar yeri, otopark ve sosyal yaşam alanı projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Kestel ve Gürsu ilçelerine kazandırılan kapalı pazar alanı ve otopark projelerinin bir benzeri Yenişehir ilçesinde de hayata geçirildi. İlçenin farklı sokaklarına yayılan semt pazarlarının tek çatı altında toplanması, daha düzenli, çağdaş ve denetlenebilir yapıya kavuşturulması için tasarlanan projede, açılış için gün saymaya başladı. Çayır Mahallesi’nde toplam 7 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin 6 bin 200 metrekare alanlı zemin katında, 328 tezgahtan oluşan pazar alanı, zabıta noktası ve bir dükkan bulunuyor. Zemin kat ayrıca, 154 araç kapasiteli otopark olarak da ilçe halkına hizmet verecek. Projenin birinci katında ise düğün salonu ve idari birimler yer alıyor.

Market ayarında alışveriş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile birlikte son hazırlıkların devam ettiği kapalı Pazar alanını ziyaret etti. Yenişehir’in çok önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Nüfusu 60 binlere dayanmış Yenişehir’de bir pazar alanı kaçınılmaz bir gerçekti. Kasımın ikinci haftası gibi pazar yerinin açılışını yapmayı planlıyoruz. İnanıyor ve ümit ediyorum ki bir market ayarındaki kaliteli bu mekana sadece Yenişehirliler değil, ilçenin tarımsal potansiyelinin iyi olması dolayısıyla çevreden de ziyaretçiler gelecektir. Burada alışveriş yapacaklardır. Yenişehir ilçemizde yıllardır beklenen böyle bir eksiği gidermiş olduk. İlçe belediyemiz buradaki pazarcı arkadaşlarımızla, ilgili odalarla birlikte el ele verip inşallah bu sürecin sağlıklı bir şekilde dönüşümünü sağlayıp, yeni yerdeki hizmetin startını verme noktasında gerekli çalışmaları yapacaklar. Buranın Yenişehir’in çarşısına pazarına da çok ciddi faydası olduğuna inanıyorum. Projemiz Yenişehir sakinlerine, esnafına, pazarcılarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yenişehir’in ihtiyacı vardı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da kapalı pazar alanının bir belediye başkan adayının seçim döneminde vermiş olduğu en büyük proje olduğunu söyledi. Yenişehir’in böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Aydın, “Bu ihtiyacı yerine getirdiklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Burada işte Cumhur ittifakının ne yaptığını hep birlikte görüyoruz. İnşallah bundan sonra da vatandaşlarımız için güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.