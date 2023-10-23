Yenişehir Reşadiye'de yüzler Büyükşehir ile gülüyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Reşadiye Mahallesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile asfalt hayaline kavuştu.

Yenişehir Reşadiye'de yüzler Büyükşehir ile gülüyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Reşadiye Mahallesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile asfalt hayaline kavuştu.

Yenişehir’in en yüksek ve en ufak köylerinden birisi olan Reşadiye köyü asfalt ve doğalgaza kavuştu. Köy girişindeki ve içerisindeki asfaltlama çalışmaları devam ederken, yapılan çalışmalar vatandaşları mutlu etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Köylüler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve ekiplerine teşekkür etti.