Yenişehir Reşadiye'de yüzler Büyükşehir ile gülüyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Reşadiye Mahallesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile asfalt hayaline kavuştu.

Yenişehir’in en yüksek ve en ufak köylerinden birisi olan Reşadiye köyü asfalt ve doğalgaza kavuştu. Köy girişindeki ve içerisindeki asfaltlama çalışmaları devam ederken, yapılan çalışmalar vatandaşları mutlu etti.

Köylüler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve ekiplerine teşekkür etti.