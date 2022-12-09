Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası dijital ehliyet verecek

Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine Sayısal Takograf (Dijital ehliyet) verme yetkisi aldı. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri artık ehliyetlerini odadan alabilecekler.

Yenişehir TSO Başkanı Orhan Torun, “Üyelerimize sunduğumuz hizmet çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde yaptığımız görüşmeler neticesinde odamıza Sayısal Takograf (Dijital ehliyet) verme yetkisi aldık. Süreçle alakalı personelimize gerekli eğitimleri verdik ve teknik altyapımızı hazırlandık. An itibari ile artık odamızda Sayısal Takograf süreçleri yürütülmekte ve online başvuru ile en hızlı sürede hizmet süreci tamamlanmaktadır. Tüm üyelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.