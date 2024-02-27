Yenisi yapılınca eskisi böyle yıkıldı

Bursa’da FETÖ’nün yıkılan okulunun yerine yapılan yeni cami inşaatı tamamlandı. Yeni cami tamamlanınca eski caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nun kullanımında olan pek çok okul ve yurda devlet tarafından el konulurken, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde FETÖ ile iltisaklı Nilüfer Koleji’ne de el konulmuş ancak yapının depreme karşı riskli olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından talep görmemişti. Dönemin Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası bölgedeki mevcut caminin ihtiyacı karşılamaması sebebiyle yıkılıp okul ile birleştirilerek bölgeye yeni bir külliye kazandırılması için harekete geçilmişti.

Yeni cami tamamlandı eskisi yıkıldı

FETÖ’nün kapatılan birçok okulunda yapılan incelemelerde okul yakınında inşa edilen camiler ile arasında gizli geçitler bulunmuştu. Nilüfer’de kapatılan okulda da inceleme yapılmış ancak herhangi bir gizli geçit ya da tünel çıkmamıştı. Yıkılan okul yerine yapılan yeni camide çalışmalar tamamlandı. Çift minareli yeni Kuba Camii’nin hizmete açılmasıyla birlikte eski caminin minaresi Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

İş makinesinin önce deldiği minare daha sonra çelik halat ile bağlanıp başka bir iş makinesi ile çekilerek aşağıya indirildi. Yerleşim yerleri ile iç içe olan dev minare büyük bir ustalık ile hiç bir eve zarar vermeden yıkıldı. O anlar dron ile havadan da görüntülendi.