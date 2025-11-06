Yer altı elektrik kabloları patladı, bir otomobil alev alev yandı

İstanbul’un Küçükçemece ilçesinde BEDAŞ’a ait yer altı elektrik kabloları bir anda patlayıp yanmaya başladı. Alevler park halindeki otomobile de sıçrarken yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Zeynebiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (BEDAŞ) ait yer altı elektrik kabloları bir anda patlayarak yanmaya başladı. Alevler park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Yılda en az 10 sefer arıza veriyor"

BEDAŞ ekiplerinin 1,5 saat sonra geldiğini belirten esnaf Hanifi Çınar, "Dumanlar çıkıyordu. Aracın yanına geldim camı kırıp aracı kurtaracaktım kurtaramadım. BEDAŞ hiç gelmedi. İlk önce itfaiye geldi. 1,5 saat sonra BEDAŞ geldi. Yer altı kabloları aracı tutuşturdu. Burada da kalın bir kablo geçiyor ve yılda en az 10 sefer arıza veriyor. 4,5 sefer aynı şekilde elektrik kesintileri yaşıyoruz" dedi.