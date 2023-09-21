Yer altındaki arızalar tespit edilerek, su kayıplarının önüne geçiliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eylül ayı içerisinde akustik dinleme ile tespit ettiği ve onardığı arızalar ile yıllık 12 bin 750 kişinin su ihtiyacına tekabül eden içme suyunun kaybını önledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, eylül ayı içerisinde Adapazarı ilçesinde faaliyetlerini yürüttü. Akustik dinleme ekipleri yer altında tespit ettiği ve hızla onardığı arızalar sayesinde yıllık 930 bin 312 metreküp su tasarrufu sağladı. Bir ay içerisinde 12 bin 750 kişinin bir yılda tüketeceği suyun kaybı önlendi.