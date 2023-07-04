Yerde yatan yaralıyı şemsiye ile güneşten korudu

Edirne’de karşıdan karşıya geçerken taksinin çarptığı yaralı kadını, bir vatandaş marketten aldığı şemsiye ile güneşten korumaya çalıştı.

Edirne’nin Atatürk Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına, A.E.’nin kullandığı 22 T 0496 plakalı otomobil çarptı. Yaralı kadının yerde yattığını gören vatandaşlar yardıma koştu. O esnada bir vatandaş, marketten aldığı şemsiye ile yaralı kadını güneşten korumaya çalıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü A.E. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.