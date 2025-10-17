Yerel demokrasinin kalbi Nilüfer'de attı

Nilüfer Belediyesi’nin 19 Ekim Muhtarlar Günü buluşmasında, 64 mahalle muhtarı dayanışma ve ortak aklın sofrasında bir araya geldi. Başkan Şadi Özdemir, "Muhtar varsa mahalle, mahalle varsa demokrasi var" diyerek Nilüfer’i Türkiye’nin en gelişmiş ilk üç ilçesinden biri yapma hedefini yineledi.

Nilüfer Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında, kentteki 64 mahalle muhtarının katılımıyla özel bir toplantı düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın’ın da katıldığı buluşmada, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ev sahipliği yaptı. Programa; CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP PM Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan, CHP geçmiş dönem milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri ile Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ve Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, muhtarların yerel demokrasinin, dayanışmanın ve halkla yönetim arasındaki köprünün sembolü olduğunu vurguladı. Nilüfer’in 64 mahallesinin her birinin kendine özgü kimliği ve öncelikleriyle güçlü birer yerel yapı olduğunu belirten Şadi Özdemir, bu sistemi "ağ yönetimi" olarak tanımladı.

Başkan Şadi Özdemir, bir mahallenin kalbinin en iyi o mahallenin muhtarı tarafından bilindiğini ifade ederek, "Bizim görevimiz, o kalbin attığı sesi duymak, çözümü birlikte üretmektir" dedi. Nilüfer’in sosyo-ekonomik açıdan Türkiye’nin en gelişmiş 5’inci ilçesi konumuna gelmesinde muhtarların payının büyük olduğunu kaydeden Başkan Şadi Özdemir, "Bugün burada kurduğumuz sofra; dayanışmanın, ortak aklın ve yerel demokrasinin sofrasıdır. Çünkü biz biliyoruz ki; muhtar varsa, mahalle var. Mahalle varsa, kent var. Kent varsa, demokrasi var" ifadelerini kullandı.

Başkan Şadi Özdemir, görev süreleri sonunda hep birlikte Nilüfer’i ilk üçe taşıyacaklarına olan inancını da dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız da, Nilüfer’deki muhtarların Türkiye’de öncü konumda olduğunu belirterek, Nilüfer’de uygulanan mahalle iletişim personeli uygulamasını Bursa genelinde 10 bin nüfusu olan mahallelerde hayata geçirdiklerini açıkladı. Saldız, "Muhtar, mahallenin her şeyidir. O yüzden muhtarlardan gelen talepler daima bizim başımızın üstünde ve önceliklidir" dedi.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise, kendilerine söylemle değil eylemle değer veren yöneticilere teşekkür ederek, "Biz muhtarlar, yerel yöneticilerimizle birlikte, halkı için doğrunun peşinde koşup, hizmet mücadelesi veriyoruz. Bundan sonraki süreçte, bu hizmetleri hep birlikte halkımıza, yaşadığımız mahallelerimize, ilçemize ve kentimize hep birlikte ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar da muhtarların devletin vatandaşa uzanan eli, halkın sesi ve temsilcisi olduğunu vurgulayarak, "Bu görevi yaparken en büyük gücümüz vatandaşımızın güveni ve desteğidir. Nilüfer, Belediye Başkanımız Şadi Özdemir’in desteğiyle mahallelerimizin sorunlarını çözmek, daha yaşanır bir kent oluşturmak için ortak bir irade koymaktayız" dedi.