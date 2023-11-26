Yerel seçimler ele alındı

Bilecik’in Bayırköy ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen haftalık olağan toplantısına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın başkanlık toplantısında yerel seçimler başta olmak üzere pek çok konu ele alındı. Başkan Yaman, Bayırköy’de verilen hizmetleri, yapılan projeleri yönetim kuruluna aktardı. Yerel seçimler için iki başkan fikir alışverişinde bulundu. İl Başkanı Yıldırım, yavaş yavaş yaklaşan seçim dönemi ve aday adaylarının açıklanmaya başlandığı dönemlerde yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti.