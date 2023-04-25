Yerel üreticilerin özel tasarım ürünleri tüketiciyle buluşuyor

Akmerkez, 25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği Tasarım Pazarı’nda yerel üreticilerin özel tasarım ürünlerini tüketici ile buluşturacak.

Akmerkez’de 25-30 Nisan tarihleri arasında sevilen butiklerin ve yerel üreticilerin özel tasarım ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Takıdan çantaya, aksesuardan giyime birçok kategorideki ürünün yer alacağı Tasarım Pazarı’nda, sezonun trend gümüş takıları, tasarım şalvar ve tulumlar, şık ve renkli ürünler, güzel doğal taş ve konsept takılar, tasarım porselen ve sofra ürünler, el yapımı özel takılar, doğal taş ve tasarım takılar, özel tasarım kıyafetler, vejetaryen ve doğal ürünler, toka çeşitleri ve dekorasyon objeleri tüketiciyle buluşacak.