Arpa Desteği Alan Çiftçi: “Bugün Bizim Bayramımız”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Çiftçiye Tohum Desteği Projesi” kapsamında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belediyeye ait arazilere ekilen 300 dönüm tohumluk arpalar küçük ve orta ölçekli 500 çiftçiye ücretsiz dağıtıldı. Kavaklı Mahalle stadında düzenlenen dağıtım törenine gelerek arpa desteği alan çiftçiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Hibe olarak aldıkları tohum desteği ile ilgili Silivri Bel TV’ye konuşan çiftçiler şu ifadelere yerdi:

SÜLEYMAN DEMİRSOY / ÇİFTÇİ:

Belediyemizin bize hibe olarak verdiği tohumları ekip değerlendireceğiz. Bu bizim için bulunmaz bir nimet. 200 kg arpa ekerse aşağı yukarı 10 dönüm yerden nereden baksan 4 ton 5 ton çıkarır. Belediyemizden Allah razı olsun. Başkanımız sağ olsun, var olsun.

FATİH TEZCAN / ÇİFTÇİ:

Volkan Başkanımız çiftçiye hibe arpa tohumu dağıtıyor. Maddi durumu olmayan, arpa alamayan yeri olan ekecek. Çiftçi kalkınacak. Bu bizim için güzel bir şey. Şuana kadar böyle bir şey görmedik. Allah Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Köylerimizde yıllardır çiftçilik yapılıyor, daha önce belediyemizden böyle güzel bir destek görmemiştik. Belediye Başkanımız çiftçiye her türlü desteği sağlıyor. Saman desteği, arpa desteği ile çiftçimizin yanında.

NEJDET İPEK / ÇİFTÇİ:

İhtiyaç sahibi çiftçilerimiz için çok güzel bir destek. Bu tohumlar ekilip biçilecek hayvanlarımıza yem olacak. Emekliyim, 18 dönüm arazi var bende. Oraya ekip değerlendireceğiz.

ABBAS ÇAKMAK / ÇİFTÇİ:

Belediyemiz çok güzel düşünmüş. Çiftçiye çok katkısı olacak. Cebinden para çıkmadan tohumluk arpasını ekecek. Oradan para kazanacak. Hayvanına yem çıkarır. Bu zamana kadar belediyeden böyle bir destek görmemiştik. Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun.

MEHMET BARIŞ / ÇİFTÇİ:

Çok güzel düşünülmüş. Belediye Başkanımızın çiftçiyi, hayvancığı düşünüp böyle güzel destekler vermesi bizi memnun etti. Allah razı olsun başkanımızdan. Köylüye büyük bir destektir bu. Hayvanlarımıza yem olarak ekeceğiz şimdi. Bizlere çok güzel bir fayda sağlayacak.

RÜSTEM ERKAN / ÇİFTÇİ:

Şimdi bunu ekersin, seneye de en az 8-10 dönüm yer ekersin vereceği tohumla. Bize destek amaçlı verilen bu tohumluk arpalar her sene çoğalarak artacak. Hayvanı olan yem yapar, tarlası olan tohumunu samanını satar geçimine katkı sağlar.

MUHARREM DİNÇOĞLU / ÇİFTÇİ:

Bu Silivri çiftçisi, hayvancısı için hakikatten büyük bir proje. Yani en azından seneye gönül rahatlığıyla sertifikalı tohumumuzu ekeceğiz. Seneye arpamız olacak. Yani devamlılığı olacak. Saman desteğimizi de aldık. Bu sene 50 balya, seneye 100 olur. Belediyemizin çiftçiye tarıma verdiği değer her yerde takdir görüyor. Yani bunlar çiftçiler, hayvancılar için güzel şeyler. Bundan büyük mutluluk olur mu? Başkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımız bizim arkamızda. Daha önce böyle bir şey görmedik, duymadık. Başkanımız şimdi söz verdi merayı ıslah edeceğiz. Meradan da faydalanacağız seneye. Mutluluktan başka bir şey diyemem ki.

SALİM ÇALKIN / ÇİFTÇİ:

Başkanımızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Böyle bir etkinliği köyümüze yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bölge çiftçimize hayırlı olsun. Bizlere dağıtılan tohumluk arpa hem sertifikalı hem çok kaliteli bir tohum. Bizim gibi ekip biçip değerlendirecek olan çiftçilerimize bereketli olsun. 45 yıldır çiftçilik yapıyorum. Arazilerimiz tarım arazisi. Biz topraklarımızı satmadık. Satan arkadaşlarımız da çok pişman oldular. Belediyemizin çiftçilerimizin yanında olması bizi tabi çok memnun etti. Başkanımızın uzun yıllar göreve devam etmesini arzu ediyoruz. İçimizden biri. Bu yapılan hizmet çiftçiye çok değer verildiğini gösteriyor.

PROJE PAYDAŞLARI: “TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR PROJE”

Törende, Silivri Belediyesi tarafından 500 çiftçiye dağıtılan ve önümüzdeki yıl 10 bin dönüme yakın verim beklenen “Çiftçiye Tohum Desteği Projesi”ne katkı sağlayan paydaşlara plaket takdim edildi. Plaketlerini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve törene katılan protokol üyelerinin elinden alan paydaşlar, projeye ilişkin yaptıkları konuşmalarda şu ifadelere yer verdi:

EMRE SARI / SARI TOHUMCULUK:

Bu proje için öncellikle ben Belediye Başkanımıza teşekkür edeceğim. Tohumculuk sektörü için çok önemli bir konu. Seymen arpa tohumumuz %100 yerli ve milli bir tohum. Belediyemizin sahip olduğu arazilerinde tohumculuk standartlarına göre üretildi ve sertifikalandırıldı. Bu, Silivri’mizin verimini arttıracaktır. Bölgenin rekoltesini arttıracaktır. Bu proje aynı zamanda bizim tohumculuk sektöründe çok önemli olduğu için biz çok önem verdik. Umarım bu proje diğer belediyelerimize de örnek olur. Diğer tohumcu firmalarımız belediyelerle ortaklaşa projeler gerçekleştirerek diğer üreticilere hizmet vermeye devam eder. Bu projede emeğe geçen bütün herkese, kuruluşlara, tarlanın üretimin yapan çiftçilere, Tarımsal Hizmet Müdürlüğündeki herkese teşekkür ediyorum.

İSKENDER KULOĞLU / SİLİVRİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRÜ:

Öncellikle bu projeye katılan, destek veren, başından beri yanımızda olan başta Belediye başkanımız, diğer destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje oldu, inşallah devamı gelir, artarak katlanır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

MUHARREM EREN / SİLİVRİ MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI-FENERKÖY KOOPERATİFİ:

Böyle bir projenin içinde bulunduğumuz için biz muhtarlar olarak çiftçilerimizden gurur duyuyoruz. Burada Volkan Başkanımı bir kere daha tebrik ve takdir ediyorum. Bu projelerin içinde her daim olacağımızı, yanında olacağımızı, her zaman söyledim.

Şuanda burada bayram var bayram. Çiftçinin bayramı var. Derdi ki Mustafa Kemal Atatürk: ‘Çiftçi milletin efendisidir.’ Sertifikalı genç arpa tohumu dağıtıyoruz. Arpa ekime dönüştüğü zaman 8 bin 300 dönüm yer ekilecek. Bunu da 600 kg ile çarptığımızda düşünün yani, damlaya damlaya deniz oldu. Olmaz diyorlar ama Volkan Başkanım deniz yaptı. Tüm belediyelere örnek bir proje oldu. Volkan Başkanımızı tebrik ediyorum. Bugün çiftçilerin bayramıdır.

SABRİ ÖZER / SİLİVRİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI:

Değerli Belediye Başkanımızın yapmış olduğu üretime dayalı bu katkıdan dolayı kendilerini takdir ediyorum. İleri ki yıllarda bütün yöneticilerimiz buna katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Biz Ziraat Odası olarak kendilerine her türlü katkıyı sağlamak için hazırız. Tarıma ve çiftçilerimize olan desteği ve katkıları için Belediye Başkanımıza ve projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum.

SÜLEYMAN GENCOĞLU / GENÇ ZİRAAT:

Belediye Başkanımızın önderliğinde gerçekleşen bu projeye destek olan tüm arkadaşlarımı ben de tebrik ediyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda daha da artarak gelişir bu tip yardımlar. Ayrıca bu arpaları bugünden alıp sezonda ekecek olan tüm üreticilere de hayırlı bol bereketli kazançlar diliyorum.

TURGAY SAKARYA / YAĞLI TOHUMLAR SATIŞ KOOPERATİFİ BAŞKANI:

Silivri Belediye Başkanlığımızın böyle bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu projeden bana bahsettiklerinde inanın çok heyecanlandım ve seve seve şahsım ve kurumum adına katkı sağlayacağımızı söyledim. Ekiminden hasadına kadar üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalıştık. Çiftçimize katkı sağlamaktan, böyle bir projenin içerisinde yer almaktan çok mutluyuz. Türk tarımı ve çiftçilerimizin daha yüksek bir verim alması adına çok güzel olan bu projenin tüm Türkiye’de örnek alınmasını temenni ediyor, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.