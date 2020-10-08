Belediyeden Okullara Temizlik Malzemesi Desteği

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime destek projeleri kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilçe genelinde bulunan tüm devlet okullarına temizlik malzemesi desteği yapılıyor. Okulların temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak adına hazırlanan 5 bin 370 kg yüzey temizleyici, 5 bin 370 kg sıvı el sabunu, 3 bin 870 kg çamaşır suyu, 4 bin 060 rulo büyük boy çöp poşeti belediye ekiplerince okullara teslim edilmeye başlandı. Toplam 14 ton 610 kg temizlik malzemesinin 66 okula dağıtılması ile başlayan destekler dönem boyunca devam edecek.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, temizlik malzemesi desteği ile ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için okullara yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti. Yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Yılmaz, “Silivri’de bulunan köy okullarımız ile merkezdeki devlet ve özel okullar arasındaki makas farkını kapatmak, eğitim kalitesi eşitliğini sağlamak adına mücadele veriyoruz. Önceliğimizi merkeze uzak olan köy okullarımıza vererek eğitim desteklerimizi sürdürüyoruz. Dış cepheden tuvaletlere, bilgisayar odasından kütüphane ve tiyatro salonlarına kadar okullarımızda birçok çalışma yaptık. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine okullarımıza temizlik malzemesi desteğine devam ediyoruz. Pandeminin etkili olduğu bu dönemde çocuklarımızın sağlığını korumak, daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarını sağlamak adına 66 okulumuza ilk etapta 14 ton 610 kg temizlik malzemesi, 4 bin 060 rulo çöp poşeti ulaştırıyoruz. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim dönemi boyunca bu desteğimiz artarak devam edecek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı ve sağlıklı bir ortamda eğitim almaları bizim için her şeyden daha önemli.” diye konuştu.