Çavuşlu ve Semizkumlar camileri yıkılıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca sosyal medya hesabından konu ile ilgili olarak “Silivri’mizde depremden zarar gören Büyükçavuşlu ve Semizkumlar’daki iki camimizle ilgili çevre il müdürlüğümüzün rapor sonuçları geldi. Çok hasarlı bu yapıların yıkılıp yeniden yapılması gündemde. İstanbul İl Müftümüz Mehmet Ali Hoca’mızla görüştüğümüzde, cemaati mağdur etmemek, bir an önce ibadethane talebini yerine getirmek için işlemleri hızlandırdıklarını ifade etti. Tabi yeni cami yapılana kadar namazların eda edilebileceği mekan tespitleri de önemli. Elbette, gerek yıkım, gerek proje ve planlama süreciyle ilgili bir çok alanda atılması gereken adımlar var. Sayın Kaymakamımız gelişmelerle yakından ilgileniyor, belediyemiz duyarlı. Süreci takip ediyoruz. Büyükçavuşlu’dan ve Semizkumlar’dan bizi arayıp konuyu ileten değerli vatandaşlarımıza, dernek yöneticilerimize ve muhtarımıza da duyarlılıkları İçin teşekkür ediyorum”ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 09:31