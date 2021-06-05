İBB’nin Sığır Süt Yemi Desteği Başvuruları Devam Ediyor

CHP İlçe Başkanı Berker Esen, İBB Meclis Üyesi Melih Yıldız ile birlikte İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne ziyarette bulunarak, birlik yetkililerinden destekler ve başvurular hakkında bilgi aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığından alınan “İşletme Kayıt Belgesi” bulunan ve İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olan işletmelere sığır süt yemi desteği verilecektir.
Diğer şartlar ise;
Üretici işletmeleri kesinlikle İlçe Tarım Müdürlüğü’ne kayıtlı olmalıdır.
İşletmede en az 5 (beş) "Büyükbaş Sağmal İnek" olmalıdır.
Birliğin eski üyeleri sadece İlçe Tarım Müdürlüğünden, İşletme Tescil Belgesi ve Hayvan Kayıt Listesi alıp birliğe giderek tekrar üyeliklerini aktif hale getirebilirler.
18 Haziran’a kadar başvurularınızı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne web sitesi üzerinden de yapabilirsiniz.
gida.ibb.istanbul
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