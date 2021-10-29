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Kasım Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 01 Kasım 2021 Pazartesi Günü 10.30’da gerçekleştirilecek.

Kasım Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak
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Silivri Belediye Meclisi’nin 01/11/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Kasım Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Boğluca Deresi üzerinde yer alan tarihi Silivri giriş köprüsü (Kısa Köprü)’nün onaylanmış aydınlatma projesi işi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

2 - İlçemiz Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesinde yapılacak 6831 Sayılı Orman Kanununa göre 2B çalışmalarında 1 Asil Üye ve 1 Yedek Üye seçilmesinin görüşülmesi.

3 - Belediyemiz kadrolarında derece değişikliklerinin yapılmasının görüşülmesi.

4 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 572 ada, 2 parselin tamamının intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

5 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, eski 781 ada 1 parsel, yeni 3928 ada 1 parselin tamamının intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

6 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 1560 ada, 12 parselin intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

7 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 5399 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı yapının Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi.

8 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Kavaklı Mahallesi, 232 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı yapının 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi.

9 - Silivri'de faaliyet gösteren Silivrispor Kulübüne nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

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