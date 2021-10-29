Kasım Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 01/11/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Kasım Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;
G Ü N D E M:
1 - Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Boğluca Deresi üzerinde yer alan tarihi Silivri giriş köprüsü (Kısa Köprü)’nün onaylanmış aydınlatma projesi işi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
2 - İlçemiz Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesinde yapılacak 6831 Sayılı Orman Kanununa göre 2B çalışmalarında 1 Asil Üye ve 1 Yedek Üye seçilmesinin görüşülmesi.
3 - Belediyemiz kadrolarında derece değişikliklerinin yapılmasının görüşülmesi.
4 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 572 ada, 2 parselin tamamının intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.
5 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, eski 781 ada 1 parsel, yeni 3928 ada 1 parselin tamamının intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.
6 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 1560 ada, 12 parselin intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.
7 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 5399 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı yapının Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi.
8 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Kavaklı Mahallesi, 232 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı yapının 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi.
9 - Silivri'de faaliyet gösteren Silivrispor Kulübüne nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.