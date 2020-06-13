Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 390 geçici işçi alımı yapılacak.
İstihdam edilecek işçiler kurumun Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla bölge müdürlüklerine bağlı görev yapacak.