Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 390 geçici işçi alımı yapılacak.

OGM'nin taşra teşkilatında 5 ay 29 gün çalışacak işçilerin alımı, İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak şartlar ve diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 15-19 Haziran döneminde görülebilecek. Belirlenen şartları taşıyanlar, ilan süresince İŞKUR'a başvurubilecek.

İstihdam edilecek işçiler kurumun Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla bölge müdürlüklerine bağlı görev yapacak.