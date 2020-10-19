Silivri Belediyesi EBA Erişim Noktalarını Genişletiyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatıyla evlerinde internet, bilgisayar ve tablet olmadığı için EBA'ya bağlanamayan öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak üzere köylerde EBA Erişim Noktaları açılmaya devam ediyor. Okullarda bulunan erişim noktalarına ilave olarak daha fazla öğrencinin yararlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında çocukların sosyal mesafe ve hijyen kuralları altında rahatlıkla EBA TV'ye bağlanmalarına imkan sağlanıyor.

Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce açılan EBA Erişim Noktaları, Silivri Belediyesi Büyükçavuşlu Mahalle Evinden sonra; Seymen, Yolçatı, Danamandıra, Çeltik, Akören, Fener, Beyciler, Büyüksinekli ve Çayırdere Mahalle Evlerinde de faaliyete geçti. EBA Erişim Noktaları hafta içi her gün 09.00 – 16.30 arası öğrencilere hizmet veriyor.