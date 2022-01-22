Silivri Belediyesinden çocuklar için buz pateni etkinliği

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültürle, sanatla ve sporla bezenmiş bir nesil” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları ve ailelerini buz pateni keyfiyle buluşturuyor. Silivri Belediyesi tarafından Eski Festival Alanında kurulan buz pateni pisti 24 Ocak – 6 Mart 2022 tarihleri arasında her gün saat 11.00 ila 22.00 arasında ücretsiz olarak Silivrililerin hizmetinde olacak. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek buz pateni etkinliği ile hem çocukların vücutlarını en iyi şekilde çalıştırmaları hem de yarıyıl tatilinde eğlenceli ve keyifli vakit geçirmelerine imkân sağlanması hedefleniyor.

ETKİNLİĞE NASIL KATILABİLİRİM?

Silivri Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen buz pateni etkinliğine ayak numarası 28 ila 47 arasında olan bütün vatandaşlar katılım sağlayabilecek. Etkinliğe katılmak isteyen çocuklar ve aileleri kayıtlarını https://kultursanat.silivri.bel.tr/ üzerinden online olarak ya da Eski Festival Alanında yüz yüze yaptırabilecekler. Daha detaylı bilgi almak isteyenler 0212 727 50 09 numaralı telefonu arayarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile irtibat kurabilirler.

BUZ PATENİ SEANSINA GELİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Buz pateni seansına gelirken dikkat edilmesi gereken hususlar ise şu şekilde:

1) Seans başlangıcından en geç 20 dakika önce alanda hazır bulunulması gerekmektedir.

2) Buz pistine gelirken üst olarak rahat, esnek ve üşütmeyecek giysiler tercih edilmesi uygun olacaktır. (Sweatshirt eşofman üstü olabilir, ceket, elbise vb. olmamalıdır)

3) Alt olarak çok dar ve çok bol olmayan giysiler tercih edilmesi gerekmektedir. (Esnek eşofman altı olmalıdır, kot veya kumaş pantolon, etek vs. olmamalıdır)

4) Koruyucu malzemeler olası düşme anlarında zarar görülmesini engelleyecektir. Bu nedenle eldiven ve bere kullanılması oldukça önemlidir. Ayrıca seansa girmeden önce uygun bir kask takılmalıdır. Dizlik, dirseklik, bileklik takılması ve katılımcıların yanlarında ter havlusu bulundurması tavsiye edilmektedir.

5) Buz pateni eğitimine gelindiğinde görevlilerin ayak numarasına göre vereceği buz pateninin ayak bileğini hafifçe sıkacak şekilde bağlanması gerekmektedir. Aksi halde görevlilerden yardım istenmesi uygun olacaktır.