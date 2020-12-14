“Tarım Arazilerinde Yapı İzni Şartları Değişmeli”

İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB 2020 yılı Aralık ayı meclisi 1.oturumunda deprem hazırlıkları, kentsel dönüşüm, tarım topraklarının korunması, kaçak yapılarla mücadele gibi konulara değinerek meclis kürsüsünden uyarılarda bulundu. İstanbulluların yeni yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz, Aralık ayı içerisinde gerçekleşen önemli gün ve haftalara değinerek, “Bütün engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Engelliler Günlerini, madencilerimizin 4 Aralık Madenciler Günlerini, bütün kadınlarımızın 5 Aralık Kadın Hakları Günlerini, tüm insanlık aleminin 10 Aralık İnsan Hakları Günlerini, kooperatifçilerimizin 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günlerini kutluyorum ve bütün insanların yılın sadece bir gününde değil her daim huzur, güven, refah ve barış içerisinde hak ve hakikatle birlikte yaşamalarını diliyorum.” mesajı verdi.

SİYASET, SANAT VE SPOR İNSANLARINI ANDI

Aralık ayı içerisinde vefat eden siyaset, spor ve sanat insanları ile Türk milleti için şehit olan kahramanları yad ederek konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “22 Aralık 1914 tarihinde başlayan Sarıkamış Harekâtında şehit olan on binlerce askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kurtuluş savaşında büyük kahramanlıklar göstererek Antep’in düşman işgalinden kurtarılarak Gazi unvanını hak etmesine vesile olan Şahin Beyi rahmetle anıyor, Gaziantep’in 25 Aralık işgalden kurtuluş günlerini kutluyorum. Namık Kemal, Reşat Nuri Güntekin, Adile Naşit, Abidin Dino, Piri Reis, Farabi, Sultan Alpaslan, Ali Kuşçu, Mevlana, İsa Yusuf Alptekin, İmam Gazali, İsmet İnönü, Suat Hayri Ürgüplü, Cahit Arf, Şükrü Saraçoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Seyit Ahmet Arvasi ve isimlerini sayamadığım Aralık ayı içerisinde hakkın rahmetine kavuşmuş olan, bütün devlet, siyaset, ilim ve kültür insanlarına Allah’tan rahmet diliyor ve milletimiz için yaptıklarına teşekkürlerimi sunuyorum. 'Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan, Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan. Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan, Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz...' 1931 yılında ‘Türklerin Türküsü’ isimli şiirinde bu şekilde haykıran ve ‘Şehit tayyareci Kurmay Yüzbaşı Kami’nin hatırası için yazdığı şiirin’ son bölümünde de ‘İnsan büyür beşikte, Mezarda yatmak için, Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için’ diyen büyük dava adamı Hüseyin Nihal Adsız’ı ölümünün 45. Sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle anıyor ve ‘Eşimi yaradan sevdiği için yanına aldı’ diyen metanet timsali kahraman Türk kadınının kahraman eşi, Barış Pınarı Harekât Bölgesinde şehit olan Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar başta olmak üzere bütün şehitlerimize şükran ve minnetle rahmetler diliyorum.”

“GÜN BİR VE BARABER OLMA GÜNÜDÜR”

İstanbul’da hasta sayısının ve bulaş hızının arttığı bir dönem yaşandığını ifade eden Başkan Yılmaz, “İstanbul’un 39 ilçe belediye başkanının, İBB Başkanının ve yönetimlerimin ortak akıl ve müşterek bir şekilde, dayanışma içerisinde, hemşerilerimizin yanında olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Gün bir birimizi suçlamak, kusur aramak günü değil, omuz omuza mücadele etme günüdür. Bu vesile ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, sağlık çalışanlarımızın her şartta yanında olacağımızı beyan ediyor ve onlara şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“İNSAN ODAKLI BİR KENTSEL DÖNÜŞÜME İHTİYACIMIZ VAR”

Deprem ve kentsel dönüşüm konusunda siyasetten uzak bir şekilde çalışma yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Her seferinde konuştuğumuz ama bir arpa boyu yol alamadığımız konu olan, deprem, kentsel dönüşüm, 99 yılı öncesi yapılan binalar, kötü bina stoku sürekli konuştuğumuz İstanbul’un gerçekleri. Vatandaşlarımızın bu konuda bireyler beklediği; başkanlar, yöneticiler! Hiç vakit kaybetmeden bir şeyler yapmanın zamanı gelmedi mi? Bu önemli konunun bir planlayıcısı, denetleyicisi, teşvik edicisi, müeyyide uygulayıcısı olması gerekmiyor mu? Artık siyasetten uzak bir yapı ile bu işe başlamamız gerekmiyor mu? Hiç umudumuzu kaybetmeden, oy hesabı yapmadan, insan odaklı kentsel dönüşüme ihtiyacımız olduğu gün gibi ortadadır. Hızlı bir şekilde hükümetimizin koordinasyonu ile sistematik bir şekilde kentsel dönüşüm yol haritası belirlenmelidir.” diye konuştu.

“BU TOPRAKLARI KORUMAK NAMUS BORCUMUZDUR!”

Konuşmasında, 5 Aralık Toprak Günü’ne değinen Başkan Yılmaz, “Toprağa ekilen tohum aslında umut, sevgi ve gelecektir.” diyerek şöyle devam etti: “Tarım topraklarına sahip çıkmamızın, ülkemizin geleceğinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İstanbul’un çeperinde bulunan tarım topraklarını korumak bizim önceliğimiz olmalıdır. Ne yazık ki imar başarışının kötü kullanılması neticesinde, tarım, maliye, orman arazilerine yapılan kaçak yapılarla şuan İstanbul’daki topraklar ve araziler yağmalanıyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de tarım, orman ve maliye arazisi üzerinde yapılan kaçak yapılara kartvizitinde ne yazarsa yazsın, amcası, ağabeyi dayısı kim olursa olsun müsaade etmeyecek ve bu kaçak yapıları tek tek yıkacaktır. Çünkü bu topraklar bize miras değil emanettir ve onları korumak bizim namus borcumuzdur.”

“TARIM ARAZİLERİNDEKİ 20.000 M2 ŞARTI DEĞİŞTİRİLMELİ”

Tarım arazilerine metrekare üzerinden uygulanan yapı kısıtlamasını da gündeme taşıyan Başkan Yılmaz, “Sizlerin dikkatini bir hususa çekmek istiyorum. Hâlihazırda 20.000 m2’nin üstünde bir tarım araziniz yoksa veya araziniz 20.000 m2’den küçükse, söz konusu arazinizin üzerine tarımsal amaçlı bir yapı yapma şansınız yok. Silivri’den örnek verecek olursak; 19.999 m2 bir araziniz var ama siz buraya sera yapamıyorsunuz. Siz buraya küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan ahırı yapamıyorsunuz. Siz buraya mantar yetiştiriciliği için bir yapı yapamıyorsunuz. Peki, bu tarımsal üretici için bir engel değil de nedir? Gerekçe, tarımsal üretim diyerek, arkadan dolaşarak vatandaşın tarım arazilerine villa, bağ evi vs. yapabilme ihtimali. Biz Silivri Belediye Meclis’inde, İBB için, referans olabilmesi için bir tavsiye kararı aldık aylar önce. Şunu söylüyorum özetle; çiftçinin, köylünün, tarımın ve tarımsal üretimi desteklemek için Seracılık için 3.000 m2, Küçükbaş hayvan için 5.000 m2, Büyükbaş hayvan için 8.000 m2 şartı getirilsin. Kötü niyetli kişileri engellemek için de İl Tarım Müdürlüğü, İBB ve ilçe belediyesinin içerisinde bulunacağı bir denetim mekanizmasının kurulmasını öneriyoruz. Bu kapsamda alınacak ve iyi bir şekilde denetlenecek olan bu karar, çiftçiyi, köylüyü, tarımı destekleyecek ve kırsaldaki istihdama büyük katkı sağlayacaktır.” dedi. Başkan Yılmaz, tarım arazilerinde metrekare bazlı yapı izninin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek tarımsal üretime fayda sağlayacağının altınız çizdi.