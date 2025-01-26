'Yerinde çözüm anlayışını önemsiyoruz'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Yerinde Çözüm ekipleriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Avrupa Yakası Şefi Anıl Genç ve Silivri Sorumlusu Yücel Kaya’nın katıldığı toplantıda, Silivri’nin ihtiyaçları ve öncelikli projeleri masaya yatırıldı.

Toplantıda Anıl Genç ve Yücel Kaya, gerçekleştirdikleri kapsamlı sunumlarla Yerinde Çözüm ekiplerinin Silivri’de bugüne kadar yaptığı çalışmaları, bölgeye dair analizleri ve geliştirilmesi planlanan projeleri detaylı bir şekilde paylaştı.

Toplantıyla ilgili konuşan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizin ihtiyaçlarını her zaman öncelikli gündemimizde tutuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantı hem ortak çalışma alanlarımızı belirlemek hem de hizmet süreçlerimizi daha verimli hale getirmek açısından büyük önem taşıyor. Yerinde çözüm anlayışını önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.