Yerli Bilecik bamyanın kilosu 80 liradan tezgâhlarda

Bilecik’in vazgeçilmez yaz lezzetlerinden olan taze bamya, pazar tezgâhlarında yerini almaya başladı. Merkeze bağlı Yeniköy’de toplanan ’taze bamya’ 80 liradan satılıyor.

Meyve türlerinden kayısı, şeftali, kavun, nektar, karpuz gibi yazın en önemli meyveleri tezgâhlarda yerini alırken, sebzelerden de bamya gibi sebzeler de satılmaya başladı. Enfes tadı, yeşil rengiyle yaz aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan taze bamya vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Taze bamyanın toptan fiyatı ise cep yakarken, kapalı pazarında toptan 80 ile 100 liradan satılıyor.

‘’Ben eğer pahalıya satarsam kimse almaz’’

Satıcısı Erol Türker, bamyanın kilosunun 80 TL olduğunu anlatarak, "Bamyalar Bilecik merkez bağlı Yeniköy’den geliyor. Ben bütün köyün bamyasını topluyorum. 70 TL’ye alıyorum 80 TL’ye satıyorum. Eğer pahalıya satarsam kimse almaz bamyalar elimde kalır. Bu yüzden ben ucuza satmak zorundayım. Bütün köyün bamyası benim elimde. Eğer herkes gibi 100 TL’ye satarsam zarar eden ben olurum’’ sözlerinde bulundu.

‘’Üretim az, bizler de burada zorluk çekiyoruz’’

Diğer bir bamya satıcısı Soner Kuzu, bamyanın kilosunun 100 lira olduğunu belirtirken ‘’Bamya Antalya Gazipaşa ilçesinden geliyor. Üretim az, zorluk çekiyoruz. Gelen ürünlerin pahalılığı artan akaryakıt fiyatlarıyla da ilgili. Zam geldikçe esnaf ürünleri aldığı gibi satamıyor’’ sözlerinde bulundu. Aynı zamanda kayısı tezgahı da bulunan Soner Kuzu kayısının kilosunu 50 TL’ye satıyor. Iğdır’dan gelen kayısılar için Soner Kuzu ‘’Kayısılar Iğdır’dan geliyor. Bizim ürünlerimiz başka şehirlerden bu tezgâhlara geliyor ve bizler her hafta burada meyve sebze satıyoruz. Vatandaş yakınıyor haklı bizler de haklıyız. Bu durum çok zor’’ dedi.