Yerli girişimler pazarlama ve reklamla büyüyecek

Startup’lara reklam ve pazarlama desteği sağlama odağıyla kurulan Manivela Ventures faaliyetlerine başladı.

Girişim ekosistemine pazarlama ve reklam desteği odaklı girişim sermayesi şirketi olarak giriş yapan Manivela Ventures, faaliyetlerine başladı. Şirket, çok boyutlu pazarlama gücünü, akıllı yatırımcı arayan teknoloji girişimleriyle buluşturarak yerli girişimleri küresel rekabete hazırlayacak. 2004 yılından bu yana medya satın alma, iletişim ve pazarlama yönetimi konusunda uzmanlaşan Speed Medya’nın tecrübesiyle hayata geçirilen Manivela Ventures, hızlı büyümeyi hedefleyen yerli girişimlere daha önce karşılaşmadıkları bir teklif sunacak. Döngüsel ekonomi; ikinci el sektörü ve paylaşım ekonomisi üzerinde duran İstanbul merkezli yatırım şirketi; dikeyde elektronik, sağlık ve hazır giyim girişimlerine öncelik veriyor.

Manivela Ventures Yatırım Komitesi Sözcüsü Dr. Cem Duran, “Türkiye’de girişimcilerimiz teknik anlamda çok iyi olsa da maalesef pazarlama alanında bekleneni veremiyor veya adım atmakta geç kalıyor. Biz de bu dikeydeki çok güçlü entelektüel ve nakdi sermayemizi, aynı zamanda sektörel bağlantılarımızı girişimlerin istifadesine sunmak için yola çıktık. Daha önce başarıyla uyguladığımız stratejiyi yeni girişimlerle tekrarlamak istiyoruz” dedi.

Şirketin Türkiye’de iletişim ve pazarlama yatırımını ön plana alan ilk girişim sermayesi şirketi olduğunu anlatan Duran, orijinal fikirlere daima açık olduklarını söyledi ve yatırım sürecini özetledi: "Ön değerlendirmeyi takiben teknik ve yatırım komitesi gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Ardından girişimcilerle masaya oturuyoruz ve pazarlama yönetimi gibi hassas bir görev üstleniyoruz. Detaylı pazar araştırması ve gerekli fon miktarını belirliyoruz. Yatırım Komitesi’nin tecrübesiyle hangi girişimi hangi pazarlama faaliyetleriyle büyüteceğimizi planlayıp gerekli adımları atıyoruz. Sadece döngüsel ve paylaşım ekonomisine yatırım yapmıyoruz. Reklam desteği vererek kazan kazan süreci üretilebilecek startuplara; sağlık alanındaki startuplara öncelik veriyoruz. Bununla birlikte orjinal olduğunu düşündüğümüz startuplar gelirse de onları da değerlendirmeye sıcak bakıyoruz."

Duran, pazarlama ve tanıtım ihtiyaçlarından sonra finans, insan kaynağı ve yönetim fonksiyonlarına destek olduklarını söyleyerek yetenek yönetimine kritik derecede önem verildiğini ekledi. Duran, "Özellikle tecrübe sahibi yetenekler gelecek vadeden projelerde çalışmayı kabul etmeden önce bazı güvencelere ihtiyaç duyuyor. Biz bu gibi soru işaretlerini de ortadan kaldırarak her girişimde yıldızlar takımını kurmayı hedefliyoruz. Böylece girişimcilerin en çok zorlandıkları kurumsallaşma ve insan kaynağı sorunlarını da en aza indiriyoruz” dedi.

Manivela Ventures, 2023 yılında en az beş girişime, 50 milyon TL’ye kadar yatırım yapmayı hedefliyor. Girişimciler başvurularını manivelaventures.com üzerinden yapabiliyor.