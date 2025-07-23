Yerli meteor füzesi geliyor

Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN, gök vatanın güvenliği için güç birliğine gitti. Yerli bir meteor füzesi geliştirilecek.

İstanbul’da devam eden IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı. İmza töreni Savunma Sanayii Başkanlığı standında Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından imzalandı. Projeyle Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKBORA’nın milli olarak geliştirilecek arayıcı başlığı, ilk Aktif Faz Dizili (AESA) Arayıcı Başlık olacak. Projede Veri Bağı Milli Taktik Data Linkin (MTDL) uyumlu olarak çalışması da planlanıyor.