Yerli mobil oyun şirketi seed yatırım turunu 23 milyon dolar değerleme ile kapattı

İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren Hungri Games mobil oyun şirketi çıktığı seed yatırım turunu 23 milyon dolar değerleme üzerinden 1,9 milyon dolar yatırım alarak kapattı.

Kuruluş öncesi Garena Free Fire, Bigpoint ve Yoozoo Games’de ekip arkadaşları olan Arslan Kiran, Oğuz Kurtalan, Kağan Berk Koçak ve Sevara Shodieva ortaklığında kurulan Hungri şu an hibrit mid-core oyunlarına odaklanıyor. Şirket, Racing RPG türünde öne çıkan yeni oyunu Metahorse Unity’i önümüzdeki dönemde sunmayı hedefliyor.

Seed yatırım turu Türkçe’de tohum yatırım olarak kullanılıyor. Küçük girişimin daha büyük yatırım alması amacıyla desteklenmesi sağlanır.

Verilen bilgilere göre halihazırda hibrit türünde yenilikçi oyunlar geliştirmek üzere çalışmalarını sürdüren Hungri Games; farklı projelerde tecrübe kazanmış isimler tarafından kuruldu.

Hungri Games’in seed finansman turuna Boğaziçi Ventures liderlik ederken, The Sandbox’un COO’su ve Kurucu Ortağı Sebastien Borget, Roko Finance, Oyunfor, Preston Labs, Triple Dragon, Erol Özmandıracı ve daha önce Hungri Games ile çeşitli projelerde birlikte çalışmış olan Çağlan Tanrıverdi gibi yatırımcılar katıldı.

Hungri Games’in kurucularından Arslan Kiran, "Seed yatırım turumuzda köklü, tanınmış ve deneyimli yatırım gruplarının, şirketlerin ve kişilerin desteğini almaktan mutluluk ve minnettarlık duyuyoruz. Bu yatırım ile beraber yayınlayacağımız Metahorse Unity’nin ikincil pazarının gelişmesi, sadece web3 oyun ekosistemini canlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda oyunculara daha derin ve özelleştirilmiş bir deneyim sunacak. Bu, Hungri Games dünyada gerçek bir etki oluşturma potansiyeline sahip. İkincil pazar, oyunun sürdürülebilirliğini ve topluluğun katılımını artıracak, böylece oyun severler için daha zengin ve tatmin edici bir deneyim oluşturacak" dedi.

The Sandbox COO’su ve Kurucu Ortağı Sebastien Borget de şunları söyledi: "Hungri Games’in deneyimli ekibini, blokzincir teknolojisini kullanan yüksek kaliteli ve ilgi çekici mobil oyunlar oluşturma yolculuklarında desteklemekten memnuniyet duyuyorum."