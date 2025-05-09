Yerli savunma sanayi firmasından robotik köpek atılımı: 'AyBARS'

Yerli girişimciler tarafından kurulan Quad Robotics’in daha önce başarıyla tanıttığı Bars adlı robotik köpek platformuyla edindiği deneyim, şimdi AyBARS adlı yeni ve daha hafif bir platforma aktarılıyor.

Savunma sanayii sektörüne özel çözümler üreten Quad Robotics, ürettiği Bars isimli robotik köpekle yaklaşık 40 kilogramlık ağırlığıyla 80 kilogram gibi yüksek bir taşımayı başarmıştı. Yerli girişimciler Uğur Coşkun ve Batuhan Binici tarafından kurulan Quad Robotics, bu kez sahada görev yapan silahlı kuvvetler personeline destek olmak için AyBARS isimli yeni robotik köpeklerini tanıttı.

Dar geçit ve mağaralarda AyBARS dikkat çekiyor

Firmanın yeni ürünü AyBARS, ortalama 10 kilogram ağırlığı ve 4 kilogram civarındaki taşıma kapasitesiyle Bars’tan oldukça farklı bir sınıfta konumlanıyor. Özellikle özel harekât, jandarma veya terörle mücadele gibi birimlerin operasyon esnasında robotu sırt çantasında bile rahatlıkla taşıyabilmesi, AyBARS’ı cazip kılıyor. Dar geçitler, mağaralar, çok katlı binalar ve karmaşık şehir alanları gibi insani erişimin riskli veya zor olduğu bölgelerde bu hafif platform öne çıkıyor.

Quad Robotics mühendisleri, AyBARS’ın geliştirilme sürecinde dayanıklılık ve yüksek hareket kabiliyeti kriterlerini ön planda tuttuklarını ifade ediyor. Robotun düşük ağırlığı, yüksek ivmelenme ve dengeli manevra kabiliyeti sunarken, ayak eklemlerindeki güçlendirilmiş servo motorlar ve özel sensörler de engebeli arazide kesintisiz ilerlemesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda AyBARS farklı kule tipleri ile beraber çalışabiliyor.

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan firma sahibi Uğur Coşkun, "Quad Robotics isimli bir robot şirketimiz var. Bu robot şirketimizin çalışma alanları; dört bacaklı, iki bacaklı ve ilerleyen süreçte çok bacaklı robotik platformlar. Robotların bacaklı bir şekilde hareket etmesi denklemi aslında doğanın taklit edilmesi denklemiyle engebeli veya sarp arazilerde dahi yürüyebilen ve insanı veya hayvanları taklit edebilen robotlar" ifadelerini kullandı.

"Etkili menzil içerisinde hedefleri tam isabet vurduk"

40 kilogram taşıyabilen dört bacaklı robotun kule tasarımlarıyla çeşitli çapta mermi atabildiğini belirten Coşkun, "Bu yerleştirilmiş platformla 7,62 ve 5,56 Makine Kimya Kurumu’nun üretmiş olduğu Milli Piyade tüfeklerini birebir üzerine takarak 380 metrede, 250 metrede, 400 metrede atışlar yaptık. Dolayısıyla etkili menzil içerisinde hedefleri tam isabet vurduk. İlk önce testlerimizi açık alanlarda yaptıktan sonra jandarmanın Foça’da düzenlemiş olduğu keskin nişancılıkla ilgili bir yarışmada ürün kendini gösterdi. Uygulamaların başarılı olmasıyla beraber ilerleyen süreçte hızlı bir şekilde birçok yerde demolarımızı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Robotların kullanım alanlarına ilişkin açıklamalarda Coşkun, şöyle devam etti:

"Yine Özel Kuvvetler denklemindeki birçok kullanıcımız daha küçük, daha hızlı hareket edebilen, binanın içine girebilen ve meskun mahallerde hızlı bir şekilde ve rehine kurtarma operasyonlarında kullanılabilecek robotlar üzerinde bazı talepleri oldu. Bunun üzerine 9,19 mermi atabilen, yine beylik tabancası olarak tanımladığımız, ülkemizin en büyük üreticilerinden Samsun Yurt Savunmanın Canik Mete tabancasının üzerine 26’lık bir şarjör takarak bu silahın yine entegrasyonunu sağladık. İlerleyen süreçte üzerine yapay zeka entegrasyonuyla birlikte meskun mahal girdiğinde hedefi gören, kullanıcının işaretlemesiyle birlikte hedefi takip eden ve hedefi takip edip kullanıcının yine etkisiyle birlikte ateş ederek etkisiz kılabilen bir sistem üzerinde şu anda çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bununla birlikte bu robotlar, dört bacaklı, ilerleyen süreçte iki bacaklı robotlar, insanların girmesinin tehlikeli olduğu ve bir şekilde insanların erişiminin bölgeye giden, yani kişinin tehlikeye girebileceği denklemlerde kullanılabilecek bir sistem bakarsanız. İlerleyen süreçte kimyasal, biyolojik, nükleer faaliyetlerde, sıkıntılarda bu robotların bölgeye gidip kirletilmiş bölgedeki kirlenme oranının hesaplanması veya bölgedeki kirlenen bölgeyle ilgili bilgi ve istihbaratın arka tarafa aktarılması için kullanılması ihtimali de yüksek. Düşmanın aktif olarak bulunduğunun öngörüldüğü ama net bir bilginin olmadığı denklemlerde çatışma noktasına ilk robotun girmesi, daha sonra insanımızın güvende olması gibi denklemler de bunun farklı kullanım alanlarından bazıları."

Robotikte bütçelerin çok büyük ve uzun dönemli olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Hızlı bir şekilde yatırımlarımızı yapmamız gerekiyor. Çünkü 6 ayda bir robotlarla ilgili devamlı yeni teknoloji açıklanıyor. Bizim bunları alıp denememiz lazım. Yoksa aksi takdirde bu kadar hızlı devinim olan bir alanda geriye düşeriz. Türkiye’de ilk olan savunma ve güvenlik alanına odaklanmış bir şekilde topluluk fonlama sistemiyle şu anda fon desteği de almaya çalışıyoruz. Bu fon desteğine herkes isterse 10 bin lira, isterse 50 bin lira, isterse bin lira, isterse 1 milyon lira, isterse 500 bin lira kişisel olarak para aktarabiliyor. Bu oluşan fon desteğiyle biz dünyadaki global robot üreticilerinin ürünlerini tedarik edip, bunlar üzerinde tersine mühendislikle ülkemizde benzer robotları nasıl yapabiliriz veya bunlarla ilgili teknolojileri araştıracağız. Bunlarla ilgili uygulamalar yapıp, ülkemizi dünyada temsil etmeye çalışacağız. Toplumumuzdaki bireylerden destek almaya çalışıyoruz. Bu destek sistemi SPK onaylı ve Takas Bank üzerinden yürüyen bir sistem. Devletin onayladığı, güvenilir bir sistem. Bu sistemler üzerinden de teknolojimizi bir adım ileriye taşımak için şu anda gayret gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

30 günlük fon hedefinin yüzde 85’i üç günde tamamlandı

Türkiye’nin en büyük fon yönetim topluluk tabanlı fon sistemi olan Fon Angels üzerinden fon desteğine çıktıklarını dile getiren Coşkun, "Toplam 35-30 gün bir tahtada kalma ve fon toplama zamanımız varken, şu anda 3. günde beklediğimiz orana çok yakın bir noktaya ulaştık. Dolayısıyla savunma sanayiine olan ilgi ve bu durum aslında çok gurur verici bizim için de, toplumumuz için de. Ama daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Gerçekten de şu anda 3 gün içerisinde sadece 3. gününde neredeyse yüzde 85 hedeflerimize yaklaştık. Şimdi daha büyük adımlarımız olması gerekiyor" dedi.