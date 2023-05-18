Yerli şirket ithalatı azaltacak yeni yatırımını devreye soktu

Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, full otomasyonlu krom kaplı çelik üretim tesisini yatırımını ay başında devreye soktu.

45 yıllık tecrübesiyle vasıflı çelik sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, full otomasyonlu krom kaplı çelik üretim tesisini bu ayın başında hayata geçirdi. Bu yeni tesis için yatırım 2022 yılında başlamıştı. Şirket, burada üretilecek ürünlerle Türkiye’nin net ithalatçı olduğu bu ürün grubunda ülke ekonomisini ithalat bağımlılığından kurtarmanın yanı sıra küresel pazarda da lider marka olmayı hedefliyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre otomasyon tecrübesini, Romanya’daki ortağı Tristar Steel’in üretim tecrübesi ile birleştiren şirket, Akçelik, yurt dışı satın almalar ve faaliyete geçirdiği; full otomasyonlu krom kaplı çelik üretim tesisi ile birlikte toplamda 25 milyon euro tutarında bir yatırıma imza attı.

Yeni GES yolda

Güneş enerjisi santralleri (GES) projeleri ile çevreci ve yenilenebilir bir enerji kaynağı yatırımı yapılması için fizibilite çalışması gerçekleştirdiğine vurgu yapan şirketin CEO’su Yavuz Kılıç, “Bu yatırım sonucunda üretim tesislerinde kullanılan enerjinin yüzde 75’ini ve Gebze Muallim Köy lojistik ve çelik servis merkezinde kullanılan enerjinin ise yüzde 100’ünü güneş enerjisinden elde ederek gerek yurt içi gerekse küresel pazarda rekabet gücümüzü daha da artırmayı amaçlıyoruz” dedi.