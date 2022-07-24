Siemens
SON
DAKİKA
'Kuru göz yaşam kalitenizi düşürebilir'
Bugün hava nasıl olacak? 24 Temmuz 2022
İstanbul’da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
Kadın üreticilere 134.324 Euro’luk proje
Başkan Yılmaz’dan Basın bayramı mesajı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Yerli tohum çok verimli oldu

İBB'nin İstanbullu çiftçilere bedelsiz dağıttığı yerli tohum çok verimli oldu. Silivri, Çatalca ve Beykoz'da 557 dönümlük alanda ekilen buğday, mısır, arpa ve ayçiçeğinin hasadı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak başarılı bir tarımsal üretim örneğini vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Yerli tohum çok verimli oldu
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Yerli tohumla dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 ay önce Silivri, Çatalca ve Beykoz’daki çiftçilere bedelsiz olarak yerli buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği tohumu verdi. 557 dönümlük alanda yapılan deneme ekimleri sonucunda, ürünlerin hastalıklara ve zararlı hayvanlara çok daha dayanıklı olduğu görüldü. Temmuz ayında da hasat mevsimi geldi ve çok verimli sonuçlar ortaya çıktı.
TOHUMDA DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTARACAK
Müjdeyi İstanbullularla paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tarıma ve çiftçiye geçmişte verilen önemi tekrar verme zorunluluğumuz vardır. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak başarılı bir tarımsal üretim örneğini İBB olarak vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık da İstanbul’da ve yerli tohumla üretim yapılmasının önemine dikkat çekerek, “Kendi tarlalarımızda en yüksek verimde ürünlerin yetişmesi, hem ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulması, hem de gıda bağımsızlığımız anlamına geliyor” diye konuştu.

Yerli tohum çok verimli oldu
ÇİFTÇİLER DE ÇOK MEMNUN
Yerli tohumdan yapılan rekoltenin çok lüksek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden çiftçiler de tohumların öncekilerden çok daha güzel olduğunu, sonucun da Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini söyledi. İBB’nin ücretsiz dağıttığı yerli tohumları diğer çiftçilere de özellikle tavsiye edeceklerinin altını çizen üreticiler, şunları söyledi:
“Gördüğümüz şudur; gerçekten ortalama verim değerlerinin çok üzerinde gerçekten harika çeşitte ürenler oldu. Herkese önereceğiz, böylece başkasına gebe kalmayız, kendi ürünümüzü ekeriz.”
Hasadı görmeye gelen diğer çiftçiler de kalitesini ve verimini gördüklerini ve artık bu tohumlardan ekmeyi düşündüklerini belirtti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Yerli tohum çok verimli oldu
NE KADAR EKİM YAPILDI?
Buğday: 202 dekar büyüklükte, 6 farklı deneme alanında, 8 farklı çeşit buğdayın deneme ekimi yapıldı.
Arpa: 40 dekar büyüklükte, 2 farklı deneme alanında, 5 farklı çeşit arpanın deneme ekimi yapıldı.
Silajlık Mısır: 65 dekar büyüklükte, 2 farklı deneme alanında, 5 çeşit silajlık mısırın deneme ekimi yapıldı.
Yağlık Ayçiçeği: 250 dekar büyüklükte, 7 farklı deneme alanında, 4 çeşit yağlık ayçiçeğinin deneme ekimi yapıldı.

Yerli tohum çok verimli oldu

Bakmadan Geçme

Silivri'de kaza 1 ölü 1 yaralı
Silivri’de kaza 1 ölü 1 yaralı
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin