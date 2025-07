Yerli üretim arama-kurtarma araçları teslim edildi

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na ait 7 adet arama-kurtarma aracı, kullanıma hazır olarak teslim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin afet ve acil durum kapasitesini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde faaliyet gösteren GÜNSEL Mühendislik Çözümleri (GÜNSEL Engineering Solutions), KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na (SSTB) ait 7 adet arama-kurtarma aracının üst yapılarının tasarımını, üretimini ve uygulamasını tamamlayarak kullanıma hazır bir şekilde teslim etti.

GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde düzenlenen teslim törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, SSTB Yeni Başkanı olarak göreve başlayacak Hakan Balaban ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in yanı sıra projede imzası bulunan GÜNSEL mühendisleri ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı çalışanları katıldı. Törende, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) ve Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) temsilcileri de hazır bulundu.

"Tamamen yerli ve özgün bir çözüm"

GÜNSEL mühendisleri tarafından, SSTB’nin Toyota Tundra marka araçlarına entegre edilmek üzere geliştirilen özel üst yapılar, Sivil Savunma Teşkilatı’nın doğal afet, arama-kurtarma ve zorlu saha görevlerindeki operasyonel kapasitesini artırma hedefi ile tamamlandı. GÜNSEL Mühendislik Çözümleri tarafından tamamlanan projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli üretim kabiliyetlerinin stratejik kamu kurumlarının hizmet kapasitesini artırmada önemli rol oynayacağı belirtildi.

Başlangıçta Amerika menşeli bir firma ile yürütülmesi planlanan proje, Yakın Doğu Üniversitesi’nin mühendislik gücü ile KKTC sınırları içerisinde, yerli kaynaklarla ve özgün bir şekilde hayata geçirildi. GÜNSEL mühendisleri, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yürütülen kapsamlı analiz ve planlama süreci sonucunda, teşkilatın özel ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş bir tasarım geliştirdi.

Üst yapılar; ekipmanlara hızlı erişim sağlayan raf sistemleri, gizli aydınlatmalar, inverter destekli enerji çözümleri, özel T-kızak mekanizması ve tavan sepeti gibi birçok yenilikçi özelliği ile dikkat çekiyor. GÜNSEL mühendislerinin, SSTB’nin ihtiyaçlarına göre gerçekleştirdiği "terzi işi" özel tasarımla hayat bulan projede alüminyum kullanıldı. Hem hafiflik hem de dayanıklılık sağlanarak araç taşıma kapasitesi içerisinde maksimum işlevsellik elde edildi.

Seri üretim standartlarında üretim başarısı

GÜNSEL mühendisleri tarafından tamamlanan projede, tasarım ve üretim süreci boyunca ileri seviye üretim teknolojileri kullanıldığı belirtildi. Flow Mach3 su jeti teknolojisi ile hassas kesimler yapılırken, yüksek mukavemetli kaynak sistemleri ile dayanıklılık maksimum seviyeye taşındı. Proje boyunca uygulanan sistematik ve tekrar edilebilir üretim yapısı sayesinde, seri üretim kalitesinde araçlar ortaya çıkarıldı. İlk prototipin, KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım’da düzenlenen Cumhuriyet kortejinde halka sunulmuştu.

Haziran ayı itibarıyla altıncı aracın teslimi tamamlandı ve projenin son aracı da gerçekleştirilen törenle resmen teslim edilerek süreç başarıyla sonuçlandırılmış oldu. Törenin ardından teslimi gerçekleştirilen araçlar, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kortej oluşturarak etkileyici görüntüler oluşturdu.

Ersin Tatar: "KKTC’nin teknolojik ihtiyaçlarını belirleyip ortaya çıkaran bir vizyonun temsilcileridir"

Yerli ve milli anlamda büyük bir başarıya tanıklık edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yıllar önce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde böyle bir teknoloji harikasının hayata geçeceğini tahmin etmek bile zordu. Ancak bugün, hep birlikte tek yürek olmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında KKTC’de gerçekleşen TEKNOFEST’e değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sayın Selçuk Bayraktar’ın o etkinlikte yaptığı konuşma beni çok etkiledi. Kendisi, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni önümüzdeki dönemde bir bilişim adasına dönüştüreceğiz’ demişti. Oysa ben bugün burada görüyorum ki; üniversitelerimizde yapılan çalışmalarla, özellikle Yakın Doğu Üniversitesi ve GÜNSEL’de siz kıymetli mühendislerimizin emeğiyle, teknolojik dönüşüm anlamında zaten çok önemli bir mesafe kat ettik" dedi.

GÜNSEL’in, geliştirdiği elektrikli otomobillerin yanı sıra; KKTC’nin teknolojik ihtiyaçlarını belirleyip, tasarlayıp, üreten ve ortaya çıkaran bir vizyonun temsilcileri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığımız da bu vizyonun bir parçası olarak, afet ve acil durumlara daha etkin müdahale edebilmek için yeni nesil arama-kurtarma araçlarıyla donatılmış durumda. GÜNSEL mühendisliğinin ortaya koyduğu bu başarıyı kutluyor, emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasında GÜNSEL mühendislerine de seslenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Kendimize olan inancımızla, isteğimizle ve kararlılığımızla çok daha büyük başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyor, hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Atilla Karaca: "Bu çözümün, yerli imkanlarla geliştirilmiş olması bizler için çok önemli"

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise teslim alınan araçların kuruma büyük katkılar sağlayacağını vurgulayarak bu araçların, "Her an ve her yerde görev yapabilen, üstün hareket kabiliyetine sahip, her türlü arazi ve hava şartlarındaki görevi güvenli bir şekilde yerine getirilmesine fırsat tanıyacağı" ifadesini kullandı. Karaca, "Bir üniversite ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bunun gerekliliği olarak dünyadaki teknoloji üslerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" diyen Karaca, Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve GÜNSEL mühendislerine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Yeni araçlarla birlikte ekipmanların daha güçlü hale geldiğini vurgulayan Atilla Karaca, "Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, bu araçlara entegre edilen ve GÜNSEL’de üretilen üst donanım; tamamen şarj ünitesiyle çalışan ekipmanlardan oluşmakta, akaryakıt ve hidrolik sistemlere ihtiyaç duyan geleneksel jeneratörlü araçların yerine geçmektedir. Bu yenilikle birlikte, olay bölgesindeki hareket kabiliyetimiz artmış; yüksek verimlilik sağlayan motorlar ve akü sistemleri sayesinde her bir ekipmanımız ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisine her an, her yerde kesintisiz şekilde ulaşabilme imkanına kavuşmuştur" dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: "KKTC’nin kendi kendine yeterlilik hedefinin güçlü bir göstergesidir"

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, teslim töreninde yaptığı açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi ve GÜNSEL Mühendislik Çözümleri’nin mühendislik gücüne vurgu yaptı. Prof. Dr. Günsel, "Sivil Savunma Teşkilatı gibi stratejik öneme sahip bir kurumumuzun ihtiyaçlarına, tamamen yerli ve özgün çözümlerle yanıt vermek, bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi. "Mühendislerimizin imzasını taşıyan bu proje Yakın Doğu Üniversitesi ve GÜNSEL’in, elektrikli araç geliştirerek ispatladığı mühendislik kabiliyetlerini bir kez daha ortaya koydu" ifadesini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Yakın Doğu Üniversitesi ve GÜNSEL olarak bizler bu topraklarda teknoloji ve çözüm üretiyoruz. En büyük amacımız, ülkemizin yerli üretim gücünü büyütmek ve sürdürülebilir kılmaktır" diye konuştu.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na ve projede emeği geçen GÜNSEL mühendislerine teşekkür eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Mühendislerimizn imzasını taşıyan bu proje, sadece bir mühendislik başarısı değil; KKTC’nin üretim gücünün, teknolojik yetkinliğinin ve kendi kendine yeterlilik hedefinin güçlü bir göstergesidir" ifadesini kullandı.