Yerli ve milli araba Togg Mamak'ta

Türkiye’nin yerli ve milli arabası Togg, Ankara’nın Mamak ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’u Mamaklı vatandaşlarla buluşturdu. İlçe merkezinde sergilenen akıllı cihaza vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Togg’un direksiyonuna geçen Başkan Köse, Kaymakam Sırmalı’yı da yanına alarak Mamak caddelerinde vatandaşları selamladı.

“Devletimiz Togg’u ile İHA ve SİHA’ları ile hep var olsun inşallah”

Başkan Köse, Togg ile mahalleleri gezdiklerini belirterek, “Hemşerimizle Togg’u buluşturduk. Hayallerimiz çok şükür gerçek oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yerli ve milli gururumuz Togg’un üretilmesinde emeği geçen tüm iş adamlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz Togg’u ile İHA ve SİHA’ları ile hep var olsun inşallah” dedi.