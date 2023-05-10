Yerli ve milli otomobil Togg Kızılcahamam'da
Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin otomobili Togg, Kızılcahamam'da sergilendi. Vatandaşların beğenisine sunulan Togg büyük ilgi gördü.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye’nin otomobili Togg, Kızılcahamam’da sergilendi. Vatandaşların beğenisine sunulan Togg büyük ilgi gördü.
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Kızılcahamam’da görücüye çıktı. Belediye binası önüne getirilen Togg, ardından sergilenmek üzere 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na götürüldü. Togg’un ön koltuğuna Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar otururken, Acar’a AK Parti İlçe Başkanı Güray Altunay eşlik etti. Togg’u yoğun ilgiyle karşılayan vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.