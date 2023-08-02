Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Mutlu, ABD'de Arnold Schwarzenegger'le görüşecek

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. ABD’de ziyaretlerde bulunacak olan Mutlu, ünlü aktör Arnold Schwarzenegger ile de bir araya gelecek.

Türkiye siyasi hayatına yeni katılan Yerli ve Milli Parti’nin Genel Başkanı Mutlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Teoman Mutlu, ilk olarak ABD’de Nobel ödüllü Türk yazar Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüşecek. Ardından Hillary Clinton ile bir araya gelecek olan Mutlu, ardından New York Belediye Başkanı Eric Adams ile görüşecek. Mutlu, sırasıyla Kongre Üyesi Virginia Fox, Kongre Üyesi Yvette Clarke ve yine Kongre Üyesi Hakeem Jeffries ile bir araya gelecek. Genel Başkan Teoman Mutlu, son olarak ünlü aktör ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger ile bir araya gelecek.