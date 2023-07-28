Yerli ve milli zırhlı polis aracı TULGA 4x4 SUV İDEF'te yoğun ilgi gördü

BMC Savunma tarafından geliştirilen zırhlı polis aracı TULGA 4x4 SUV, IDEF 2023 fuarında ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Türkiye’nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve balistik koruma seviyesi sayesinde güvenlik ve konforu bir arada sunuyor.

16’ncısı düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı İDEF 2023’te BMC Savunma tarafından üretilen yerli ve milli zırhlı TULGA 4x4 SUV ilk kez trafik polisleri için hazırlanan kamuflajlı versiyonuyla ziyaretçilerle buluştu. TULGA 4x4 SUV ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü. Zırhlı araç TULGA 4x4 SUV Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı iç güvenlik personelinin güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla üst düzey teknolojik sistemlerle geliştirildi. Türkiye’nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve balistik koruma seviyesi sayesinde güvenlik ve konforu bir arada sunuyor. Gelişmiş zırhı ve balistik hücumlara karşı dayanıklı yapısı ile TULGA SUV, 5 kişilik taşıma kapasitesi ile yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip. 4 silindirli dizel motoruyla 250 beygir gücünde olan TULGA, saatte maksimum 130 km hız yaparak yüksek performansıyla öne çıkıyor. TULGA, disk frenler ve bağımsız çift salıncaklı ön-arka süspansiyonu sayesinde en zorlu arazi koşullarında bile görevini başarıyla yerine getiriyor.

Zırhlı aracı inceleyen Nejdet Karaman, "Biz bunları genelde medyadan görüyorduk. Burada canlı gördük. Çok güzel. İnsanın polis olup bunlara binesi geliyor. Tebrik ediyorum" dedi.