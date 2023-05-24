Yerli yulaf çeşitleri incelendi

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Akpınar köyünde kurulan yerli, milli Küçükyayla, Elmas, Kahraman ve Kınalı yulaf çeşitleri demonstrasyon alanında inceleme yapıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personeli, Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle beraber yürüttükleri demonstrasyon alanlarını inceleyerek, üreticilerle görüştü. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli, milli Küçükyayla, Elmas, Kahraman ve Kınalı yulaf çeşitleriyle Vize ilçesinin Akpınar köyünde kurulan demonstrasyon sahası, tarlaya gelen teknik ekipler tarafından kontrol edildi.

Teknik ekipler tarafından çeşitlerin fenolojik gözlemleri yapılarak, gelişimleri arasındaki fark ve bölgeye sağladıkları uyum değerlendirildi. Üreticinin sorularını da cevaplayan teknik ekipler, hayvan yetiştiriciliğinde yem bitkilerinin önemi, enstitü tarafından tescil ettirilen çeşitler ve kurulan demonstrasyon alanı hakkında bilgiler verdi.