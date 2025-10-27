YESİDEF'ten BTSO Mutfak Akademi'ye tam not

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yiyecek içecek sektörünün nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefiyle kurulan BTSO Mutfak Akademi, Türkiye’nin dört bir yanında 6 bini aşkın üyesi bulunan yemek sanayicileri derneklerinin üst kuruluşu Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) üyelerini ağırladı.

BTSO’nun nitelikli istihdama dönük projeleri arasında yer alan Mutfak Akademi, YESİDEF üyelerinden de tam not aldı. BTSO Mutfak Akademi’nin deneyimli şefleri eşliğinde düzenlenen workshop etkinliğinde sektör temsilcileri, coğrafi işaretli ‘Bursa Cantığı’ yaptı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, YESİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ve sektör temsilcileri merkezde incelemelerde bulundu.

YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, BTSO Mutfak Akademi’nin ortak aklın, vizyonun ve emeğin buluştuğu bir yapı olduğunu ve kendilerini çok etkilediğini ifade ederek, "BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay ve ekibinin Bursa iş dünyasını ortak akıl anlayışıyla yönettiğini bu kampüs çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Tekstilinden gıdasına kadar birçok alanı kendi içinde barındıran bu merkez, Bursa’nın üretim gücünü ve vizyonunu yansıtıyor. Yılda yaklaşık 600 öğrencinin yetiştiği, sektörle iç içe bir eğitim modeli burada hayat bulmuş durumda. Bizim için en değerli unsur insan kaynağı. Nitelikli insan gücü olmadan ne üretimden ne de ekonomik değerden söz etmek mümkün. Bu merkez de bu anlamda çok önemli bir işlevi yerine getiriyor." dedi.

BTSO Mutfak Akademi gibi merkezlerin sektörün geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Bozdağ, "Sanayimizi güçlendirmenin, yenilik üretmenin ve dünyaya açılmanın yolu bu merkezlerden geçiyor. Yemek sanayisine baktığımızda da artık Türkiye sınırlarını aşan bir mühendislik ihraç ediyoruz; Ortadoğu’dan Doğu Avrupa’ya, Rusya’dan Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada Türk yemek sanayisinin imzası var. Dünyanın yemeğini Türkler üretecek ve bu vizyonun temelleri işte bu eğitim merkezlerinde atılıyor. Bu merkezin açılışında da bulunmuştum. Bugün geldiğimiz noktada BTSO Mutfak Akademi’nin yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin de en büyük eğitim mutfağı hâline geldiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Sektörümüzün tüm paydaşlarının bu merkezden azami ölçüde faydalanması gerektiğine inanıyorum. Bu vizyoner yatırımı Bursa’ya ve ülkemize kazandıran Sayın İbrahim Burkay’a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi ve YESİDEF eski Başkanı Sedat Zincirkıran, BTSO tarafından hayata geçirilen Mutfak Akademi’nin Bursalı firmalar için büyük bir avantaj olduğunu ifade ederek, "Böylesine donanımlı bir akademi tesisini görmek beni gerçekten duygulandırdı. Bu önemli yatırımı Bursa’ya kazandıran BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a gönülden teşekkür ediyorum. Ben sektörde 50. yılımı geride bırakıyorum. 1969 yılında İngiltere’de benzer bir akademide eğitim alma fırsatı bulmuştum; o dönemlerde bile bu ölçekte merkezler dünyada oldukça sınırlıydı. Burada oluşturulan altyapı, verilen emeğin ve ileri görüşlü bir vizyonun açık göstergesi. Bu tesisten yetişecek gençlerin nitelikli, donanımlı ve sektöre değer katacak bireyler olacağından hiç şüphem yok. Bursa’nın böyle bir eğitim kampüsüne sahip olması gerçekten büyük bir şans. Sayın İbrahim Burkay’ın vizyoner yaklaşımı sayesinde sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak bir sistem inşa edilmiş" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, YESİDEF üyelerini BTSO Mutfak Akademi’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. BTSO olarak sektör ayırt etmeksizin insana yatırım odaklı bir anlayışla firmaların ihtiyacı olan nitelikli istihdama en üst düzey katkı sağlamak için projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Burkay, "Bursa iş dünyası olarak geleceğin güçlü Türkiye’sini ancak nitelikli insan kaynağıyla inşa edebileceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Mutfak Akademi, sadece sektörün personel ihtiyacına çözüm üretmekle kalmıyor, aynı zamanda gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirerek onları üretim hayatına kazandırıyor. Burada aldıkları eğitimle dünya mutfaklarında söz sahibi olacak bir nesil yetişiyor. YESİDEF gibi köklü bir federasyonun değerli üyelerini tesisimizde ağırlamak bizler için son derece kıymetli. Onların desteği ve katkıları, bu vizyonun daha da büyümesine güç katacaktır. BTSO olarak hedefimiz, gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründe Türkiye’yi küresel ölçekte rekabetçi bir konuma taşımak. Bu doğrultuda atılan her adım, Bursa’nın ve ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO öncülüğünde "Gelecek Mutfakta Pişiyor" mottosu ile modern bir yapıda hizmet veren BTSO Mutfak Akademi’de yeme içme sektörünün nitelikli istihdamına çözüm üretmek amacıyla aşçılık, aşçı yardımcılığı, pastacılık, pastacı yardımcısı, barista, servis görevlisi, pizzacı, dönerci, baklavacı, girişimci aşçı, girişimci pastacı, yiyecek içecek işletmeciliği ve pidecilik alanlarında eğitimler veriliyor.