Yeşil Çevre, 2023'te yeni yatırımlarla fark atacak

21. Yüzyılın İmece Efsanesi’ olarak nitelendirilen Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, 2023’te hayata geçirilecek yeni yatırımlarla rol model olmaya devam edecek.

Bursa’nın doğusunda evsel ve endüstriyel atık sularının arıtılması amacıyla 1998 yılından bu yana hizmet veren Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, sanayicinin çevre konusundaki duyarlılığını artırırken, Bursa Ovası için de hayati değere sahip çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

İki yeni tesisle hizmet ağı genişliyor

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’nin kurulduğu günden bu yana çevre, hava ve su kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalara imza attığını kaydeden Genel Müdür Mehmet Aydın, “2022, kapasite ve verimlilik artırıcı yatırımları hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. 2023 yılıyla birlikte özellikle artan enerji maliyetlerine karşı, arıtma sonucu elde edilen çamurun doğalgaz kullanılmadan yakılmasına imkân tanıyan atık ısı ile kurutmayı sağlayan çamur ön kurutma tesisiyle günlük 60 ton olan çamur yakma kapasitesini 80 ton/güne çıkarılması projesini başarıyla tamamlıyor olacağız. Ortaklarımızda oluşan tehlikesiz katı atıkların toplanarak ekonomiye kazandırılması için ayrıştırılacağı ve ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderilmesini sağlayacak toplama ve ayırma tesisimizi de 2023’te hizmete almayı planlıyoruz. Fiili arıtma kapasitemizin günlük 100 bin metreküpten 150 bin metreküpe çıkarılması ile ilgili çalışmalarımız sürdürülmektedir. Bölgemizdeki 27 kilometrelik kolektör hattı ile de ortaklarımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Farkındalık çalışmaları sürecek

Kâr amacı gütmeden hizmet sağladıklarını da kaydeden Mehmet Aydın, “Avrupa Yeşil Mutabakatı genelinde firmalarımızın karbon salınımını azaltma amacıyla Milli Ağaçlandırma Günü’nde 10 bin kızılçam fidanını toprakla buluşturduk. Çevre dostu üretim ve geleceğe nefes olmak adına Ovaakça’da Yeşil Çevre Ormanı’nın ilk adımlarını atmış olduk. Ağaç dikme faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi. Kurulduğu dönemde 56 olan ortak sayılarının bugün 400’ün üzerine çıktığını da vurgulayan Aydın, “Genişleyen hizmet ağımız, ortaklarımızın ihtiyaçları sonrası unvanımızı ‘S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’ olarak değiştirdik. Çevre dostu üretime katkı sağlamamızın yanında; atık yağların toplanması, çevre temizliği, Yeşil Çevre Gönüllüsü Uygulaması, bilgilendirme seminerleri, çevre danışmanlık hizmetleri, sosyal sorumluluk projeleriyle Bursa’ya, ülkemize ve dünyaya katma değer sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.