Yeşil Çevre Avrupa standarlarında arıtma modeli oluşturuyor

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında yapıldı. Vali Demirtaş, tesiste Avrupa standartlarında hizmet sunulduğunu vurguladı.

Bursa’nın doğusunda evsel ve endüstriyel atık suların arıtılması noktasında örnek çalışmalarını sürdüren Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu, kısa süre önce göreve başlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında toplandı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleşen Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Kooperatif bünyesinde yürütülen çalışmalar ve yatırımlar ile ilgili gelinen son aşamalar masaya yatırıldı. Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında tesiste incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, “S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi; çevre bilinci ile Avrupa standartlarında arıtma yapıyor, ülkemizde dağınık yapıdaki sanayi tesisleri ve yerleşim alanları için arıtma modeli oluşturuyor. Tüm bu nitelikler çok önemli” dedi.

Aynı zamanda Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, “Bursa’da 1998 yılında temelini attığımız bu oluşumun önemi, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın beraberinde getirdiği yükümlülükler göz önünde bulundurulduğunda çok daha net ortaya çıkıyor. Yeşil Mutabakatın merkezinde bulunan Yeşil Çevre, örnek yapısını uzun yıllardır başarıyla korumayı sürdürüyo.” diye konuştu.

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, Vali Demirtaş başkanlığındaki Yönetim Kurulu’na tesiste yürütülen arıtma faaliyetleri, verilen hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Demirtaş, hatıra fidanı dikimi de gerçekleştirdi.