Yeşil Çevre'de 25. yıl gururu

Çeyrek asrı geride bırakan Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’nin Olağan Mali Genel Kurulunda yatırımlara yön verecek kararlar alındı.

S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, ortaklarının katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Olağan Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda Yeşil Çevre’nin 2022 yılı faaliyet raporu değerlendirilirken, 2023 maliyet hesaplamaları ve genel bütçesi istişare edildi.

Yurtdışı programı sebebiyle Genel Kurul’a mesaj gönderen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, “1998 yılında Bursa Valiliğimizin liderliğinde hayata geçirdiğimiz Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifimiz, geride kalan 25 yılda sadece atık suların arıtıldığı bir kuruluş olmanın da ötesine geçerek, gerek Bursa’ya gerekse de ülkemiz adına örnek bir model olmayı başarmıştır. Genişleyen hizmet ağımız sebebiyle geçen yıl Genel Kurulda isim değişikliğine gitmiş, yeni yatırımlar için ilk adımı atmıştık. Kapasite artışının yanı sıra birçok projeyi destekleriniz ile hayata geçirdik. Çamur yakma tesisimizde oluşan atık ısıyı çamur ön kurutmada kullanarak doğalgazdan önemli oranlarda tasarruf sağladık. Katı atık toplama ve ayırma tesisi ile güneş enerjisi gibi günümüz şarlarında daha da önemli hale gelen yatırımları da hızla devreye alarak fark oluşturmayı sürdüreceğiz. Örnek birlikteliğimiz ve projelerimize sundukları katkılar için her bir ortağımıza teşekkür ediyorum. Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sürecinde anahtar rol üstlenen Kooperatifimiz, yeni yatırımlarla hizmet ağını daha da genişletecek” ifadelerini kullandı.

Genel Kurulu değerlendiren Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın ise, “Kararların oy birliğiyle alınması, Yeşil Çevre’ye, yönetim kuruluna ve idareye olan güvenin en güzel göstergesidir. Genel Kurulumuzda aynı zamanda Yeşil Çevre’nin 25’inci kuruluş yıldönümünü de kutladık. Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği projeler ve verdiği hizmetler dikkate alındığında sadece ülkemizde değil, dünya çapında da rol model bir kooperatifiz. Yeşil Çevre; yatırımlarını kendi imkanlarıyla yapabilen, istikrarlı şekilde faaliyetlerini sürdürebilen, yönetiminde sanayici ile mülki idare ve yerel yöneticileri buluşturan yapısıyla önemli bir model olmaya devam ediyor. Faaliyetlerimizle ortaklarımıza değer katmaya ve çevremizi, su kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz”diyekonuştu.