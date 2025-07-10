Yeşil Çevre, yeni yatırımlarıyla gelecek vizyonunu belirledi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 27 yıl önce Türkiye’de ender bir iş modeli olarak kurulan Yeşil Çevre Kooperatifi’nin bugün bölgenin çevre sorunlarını çözen kilit bir kurum haline geldiğini söyledi.

Bursa’nın doğusunda bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın öncü kurumlarından biri olan Yeşil Çevre Kooperatifi, Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın katılımlarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yeşil Çevre Kooperatifi’nin 2024-2025 dönemi faaliyet raporu ve yatırım projelerinin ele alındığı genel kurulda, stratejik hedefler paydaşların görüşleri doğrultusunda karara bağlandı. Genel kurulda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 27 yıl önce Türkiye’de ender bir iş modeli olarak kurulan Yeşil Çevre Kooperatifi’nin bugün bölgenin çevre sorunlarını çözen kilit bir kurum haline geldiğini vurguladı. İbrahim Burkay, "Yeşil Çevre, Bursa’mız için olduğu kadar Türkiye’deki üretim merkezlerine de örnek olmuş, çevreyi korurken üretim gücünü ayakta tutan güçlü bir yapı haline gelmiştir. Bölge sanayicilerimiz ve kıymetli üyelerimizle birlikte ortak aklın ve dayanışmanın gücüne inanarak geleceğe yatırım yaptık. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz dönemde ne Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat süreci ne de sürdürülebilirlik kavramı dünya gündeminde bugünkü kadar belirleyici bir yer tutuyordu. Ancak biz, zamanın ötesinde bir bakış açısıyla üretimin olduğu yerde doğanın korunması gerektiğini ve sanayimizin devamlılığının sağlanmasının bir zorunluluk olduğunu görerek hareket ettik" ifadelerini kullandı.

Yeşil Çevre Kooperatifi’nin Bursa’nın çevre altyapısını güçlendirirken üretimin geleceğe taşınmasına da imkan sağladığını kaydeden Başkan Burkay, "Attığımız her adım, günümüzün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, Bursa’mızın ve ülkemizin üretim gücünü geleceğe taşımak, sanayimizi daha rekabetçi, çevreye duyarlı ve dirençli hale getirmek içindir. Bu kapsamda günlük 100 bin metreküpe çıkarılan arıtma kapasitemizi, Yeşil Çevre’nin sağladığı katkının en önemli göstergelerinden biri olarak görüyorum. Öte yandan atık su geri kazanım tesisimizin pilot uygulamasını tamamlamış olmamız da değerli bir adım oldu. İnşallah bu tesisi yıl sonuna kadar tam kapasiteyle devreye alarak organize sanayi bölgelerimizin su ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Yeşil Çevre’de ortaya koyduğumuz bu anlayış, Bursa’nın üretim gücünü korurken kentimizin rekabetçiliğini artırmaya devam ediyor" dedi.

Başkan İbrahim Burkay, Türkiye’nin farklı üretim merkezlerinde çevre altyapısı gündeme geldiğinde Yeşil Çevre Kooperatifi’nin örnek gösterilmesinin bölge sanayicilerinin ve üyelerinin ortak akıl ve dayanışmayla ortaya koyduğu güçlü modelin başarısı olduğunu ifade ederek, "Yeşil Çevre’yi kurarken hedefimiz üretimimizi sürdürürken çevremizi koruyacak güçlü bir sistemi birlikte inşa etmekti. Bu hedefimize ulaştık. Şimdi başarı çıtamızı çok daha yukarı taşımak istiyoruz. Su geri kazanımından atık yönetimine, karbon salımını azaltmaktan kaynak verimliliğine kadar attığımız her adım, çocuklarımıza daha temiz bir çevre, kentimize ve ülkemize daha güçlü bir gelecek bırakmak içindir. Bölge sanayicilerimizin ve değerli üyelerimizin ortak aklı ve dayanışmasıyla ortaya çıkan Yeşil Çevre’nin, geleceğin sürdürülebilir üretim altyapısına dönüşmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşil Çevre Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın da değerlendirmesinde yüksek bir katılımla, güzel bir genel kurul gerçekleştirdiklerini belirterek alınan kararların, kooperatifin 435’e ulaşan ortağına sunacağı katma değerli hizmetlerin önünü açacağını söyledi. Kooperatifin geleneksel hizmetlerinin ötesine geçerek bölgenin acil ihtiyaçlarına odaklandığını belirten Aydın, "Bugüne kadar ortaklarımıza atık su arıtımı, çevre danışmanlığı ve laboratuvar hizmetleri sunuyorduk. Şimdi ise su geri kazanımı ve hava kirliliğinin önlenmesiyle hizmet yelpazemizi stratejik olarak genişletiyoruz. Küresel ölçekte susuzluğun arttığı, su kaynaklarının her geçen gün daha değerli hale geldiği bir dönemdeyiz. Hizmet alanımızdaki üç organize sanayi bölgemiz için günlük 50 bin metreküp suyu geri kazanmayı hedefleyen projemizi başlattık" dedi.