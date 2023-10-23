Yeşil Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye'yi ATO Başkan Vekili Yılmaz temsil edecek

Nijerya’da gerçekleştirilecek Yeşil Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’yi Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz temsil edecek.

Dünyanın en büyük zirvelerinden biri olan ve bu yıl Afrika’nın en kalabalık ve en büyük ekonomisine sahip ülkesi Nijerya’da 24-25 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Yeşil Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’yi ATO Başkan Vekili, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz temsil edecek. “Sürdürülebilir Tarım” oturumunda konuşacak olan Yılmaz, “Nijer Eyaletinde Tarımı Yeniden Tasarlamak, Yeniden Konumlandırmak” başlıklı sunum yapacak. Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı olarak bin 800 üyesiyle üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen "suya saygı buluşmaları"ndan sürdürülebilirliğe, iklim krizinden üretici güçlendirme projelerine, turizmin geleceğinden ekolojik çözümlere kadar onlarca etkinlikle sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı saran bir farkındalık oluşturmaya çabaladıklarına vurgu yapacak olan Yılmaz, konuşmasında ayrıca kuraklığın esir aldığı bir dünyada ideolojilerin de, devletlerin de, bayrakların da, sınırların da bir anlamı olmayacağı mesajını verecek.

Nijer Eyaleti Valiliği, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilecek Yeşil Ekonomi Zirvesi’nde ulusal ve uluslararası yatırım imkanları, iş birlikleri, farkındalığın ve toplumsal katılımın artırılması için atılması gereken adımlar ele alınacak. Nijer Eyaleti özelinde ve Afrika’dan başlayarak dünya genelinde başlatılması ve devam ettirilmesi için politika oluşturma ve uygulama stratejilerinin oluşturulacağı zirveye 8 oturumda 61 uluslararası panelist katılacak.