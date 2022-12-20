Yeşil Karıncalar Okulu projesi Atalar Merkez Kreş'te başladı

Kartal Belediyesi; Atalar Merkez Kreş’te “Yeşil Karıncalar Okulu Eğitim Projesi”ni başlattı.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Dönüşüm Derneği ve Danimarka Kültür Enstitüsü ortaklığıyla Kartal Belediyesi’ne bağlı Atalar Merkez Kreş’te, doğa döngüsü ve ekolojik değerlerin insan kaynaklı etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir çözümler, kreşli minikler ile paylaşıldı.

Etkinlik süresince Dönüşüm Derneği kurucusu ve Yeşil Karıncalar kitabının yazarı Niyazi Selçuk, miniklere geri dönüşümün ne olduğunu, evsel ambalaj atıklarının yerinde ayrıştırılmasının çevre için önemini hikâye kitabı Yeşil Karıncalar’ın başkahramanları; Deniz ve Yeşil Karıncalar üzerinden anlattı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yürütülen proje, gelecek nesillere dünyaya ve kaynaklarına karşı saygılı bir yaşam kurmalarını öğretme hedefi güdüyor.

Toplamda dört hafta sürmesi planlanan program çerçevesinde Atalar Merkez Kreş’te eğitim gören toplam 61 öğrenci ve bu öğrenciler vasıtasıyla 122 ebeveyn de verilen eğitimden yararlanma fırsatı buluyor.

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde öğrenim gören miniklere; evsel atıkların doğa ve canlılar için oluşturdukları risk ve sorunlar, geri dönüşüm uygulamalarının doğaya ve canlılara katkıları, yerinde ayrıştırma gibi farkındalık, davranış, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması amaçlanıyor.

Dört hafta boyunca sürecek olan çalışmalarda; farkındalık atölyesi, geri dönüşüm atölyesi, sanat atölyesi ve ileri dönüşüm atölyeleri minik öğrencilerle buluşacak.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Dönüşüm Derneği ve Danimarka Kültür Enstitüsü ortaklığıyla sürdürülen projede sadece öğrenciler değil, kreş eğitmenleri ve kreş personelinin yanı sıra; ebeveynler de çocukları aracılığı ile iklim değişikliği, çevre eğitimi ve dünyanın nasıl korunabileceği konusunda bilgilendiriliyor.