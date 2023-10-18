Yeşil sahalarda görülmemiş olay, hakem maçı bitirdikten sonra tekrar başlattı

Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Feriköyspor ile İFAspor arasında oynanan maçta hakemin aldığı karar tepkilere neden oldu. Maç 90+7. dakikada 1-1 sona ererken hakem, yan hakemin uyarısıyla yaklaşık bir dakika sonra müsabakayı tekrar başlattı ve Feriköy 2-1 kazandı. Müsabakada kural hatası olduğunu belirten İFAspor yetkilileri, görüntülerle birlikte TFF’ye başvurdu.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk hafta maçında 15 Ekim Pazar günü Feriköyspor ile İFAspor karşı karşıya geldi. Feriköy Stadı’nda oynanan ve 1-1 devam eden maçın 90+7. dakikasında İFAspor kalecisi topu uzaklaştırdı ve Feriköy kalesine doğru kontra atak sırasında hakem maçı bitirdi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte yan hakem, orta hakemin yanına giderek, müsabaka bitiminden önce kullanılan kornerin yerinden kullanılmadığını belirtti. Bunun üzerine hakem 90+7’de bitirdiği maçı, 90+8’de tekrar başlattı. Kullanılan kornerden Feriköyspor, golü bularak skoru 2-1’e getirdi. Golün ardından hakem ikinci kez maçı bitirdi. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan İFAspor yönetimi maça itiraz etti. Ancak itiraz kabul edilmedi ve maç bu şekilde tamamlandı. Yaşananların ardından İFAspor Kulüp Başkanı Aydın Aydeniz, pazartesi günü maçta yaşanan anların görüntüleriyle birlikte, maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Yeşil sahalarda ender rastlanan olay sosyal medyada gündem olurken, kulüp yetkilileri karara tepki gösterdi.

"Gerekçe olarak da korner köşesinden yarım metre ileriye topu koyduğunu söylüyor"

Konu ile ilgili konuşan İHA muhabirine konuşan İFAspor Kulüp Başkanı Aydın Aydeniz, "Bölgesel Amatör Lig’in birinci haftasıydı. Maç saatinde başladı, ilk 45 dakikası bitti. İkinci 45 dakika yani 90. dakikada hakem 7 dakika uzatma gösterdi. 7 dakika uzatmadan sonra hakem maçı bitirdi. 90+7. dakikada rakip takım korner kazandı ve korneri kullandı. Topu bizim kaleci alıp, degajını yaptı. Top rakip sahaya kadar geçti. Rakip kaleci çıktı ve topa müdahale etti. Top bizim oyuncunun ayağına geldi. Atağa geçerken orta hakem bitiş düdüğünü çaldı, maçı bitirdi. Herkes soyunma odasına giderken yan hakem buradan orta hakeme bir şeyler söyleyerek kornerin tekrarlanmasını istedi. Gerekçe olarak da korner köşesinden yarım metre ileriye topu koyduğunu söylüyor" dedi.

"Biten bir maç tekrar nasıl başlayabilir?"

Kornerin ileride kullanılmasının rakibe avantaj sağladığını söyleyen Başkan Aydeniz, yan hakemin kararıyla bir skandala imza atıldığını belirtti. Aydeniz, "Daha sonrası tam bir şu skandal, dünyada eşi benzeri olduğunu zannetmiyorum. Ha şurada bir VAR olsa. Yok nihayetinde buradaki bütün yetki orta hakemindir. Ayrıyeten buradaki hakim ortayken burada, bu kadar mesafeden ikinci hakem topu nereye koyduğunu nasıl görüyor. Maç bittikten sonra biten bir maç tekrar nasıl başlayabilir? Yani eşi benzeri bulunmayan bir şey. Burada nihayetinde biz emek harcıyoruz, yazık günahtır. Yani bugün bizim başımıza gelen yarın bir başkasının başına gelebilir" şeklinde konuştu.

Pazartesi günü maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF’ye başvurduklarını belirten Aydın Aydeniz, maçın hakkının 1-1 olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan hakemin maçı bitirmesi ve tekrar başlattığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.