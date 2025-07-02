Yeşil vatan için kesintisiz mesai: Yangın Yönetim Merkezi'nde 7 gün 24 saat takip ve koordinasyon

Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına karşı 7 gün 24 saat çalışarak müdahale süreçlerini anlık olarak yönetiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yangın Yönetim Merkezi’nde görevli ekipler, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak, müdahale süreçlerini anlık olarak izleyip yönetiyor. Gelen yangın ihbarları üzerine hava ve kara unsurlarının yönlendirilmesiyle birlikte müdahale süreci başlatılıyor. Merkezde görevli ekipler, yangının büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye göre hızla koordinasyonu sağlayarak, personel ve ekipman sevkini gerçekleştiriyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan yangınlara karşı sürdürülen yoğun mücadele kapsamında Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde görevli ekiplerden sahadaki son durum hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı, hava ve kara unsurlarının sevk sürecine ilişkin koordinasyon ekranlarını da inceledi.

"40 dakika olan yangınlara ilk müdahale süremiz 11 dakikaya düştü"

Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, Yangın Yönetim Merkezi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir gün öncesinden yangın risklerini belirleyen haritayı, haftalık meteoroloji hava risk haritasını analiz ediyoruz. 2742 tane müdahale aracımız aktif olarak o periyotta riskin yüksek olduğu saatlerde devriyeler atıyor. 14 tane İHA’mızın özellikle operasyonel olarak bir gün öncesinde bu harita üzerinden riskin yüksek olduğu alanları koordinatlandırıyor, rotalar oluşturuyoruz. Ertesi gün günün hangi saatinde, hangi mıntıkalarda risk fazlaysa ağırlık olarak oralarda görev yapmalarını sağlıyoruz. 2000’li yıllarda 40 dakika olan yangınlara ilk müdahale süremiz, artan makine farkımız, araç gerecimiz, ekipmanlarımızla birlikte şu anda 11 dakikalara düşmüş durumda" dedi.

Yılmaz, aynı zamanda 401 yangının 399’unun söndürüldüğünü, 2’sis de kontrolünün sağlandığını söyledi. Yılmaz, öğlen sonunda bahsedilen iki bölgede kuvvetli rüzgar beklendiğini, Meteorolojik risk haritasına göre de çarşamba, perşembe ve cuma günleri ciddi manada rüzgar olduğunu belirtti.

İHA’lar kritik öneme sahip

Merkezin içerisinde yer alan teknik kontrol odası, insansız hava araçlarının yönetimi açısından kritik öneme sahip. Orman teşkilatının envanterinde bulunan İHA’lar, bu odadan 7/24 izleniyor ve yönlendiriliyor. Yangın uzmanları ise Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) üzerinden elde ettikleri verilerle riskli hava koşullarını önceden tespit ederek, ilgili birimlere uyarı gönderiyor.

Teknolojiler yapay zeka destekli

Merkezde kullanılan sistemler, yapay zeka teknolojisiyle de destekleniyor. Karar Destek Sistemi adı verilen yazılım sayesinde yangın riski taşıyan bölgeler önceden analiz edilerek, daha yangın başlamadan gerekli adımlar atılıyor. Bu yıl ilk kez hizmete alınan mobil yangın yönetim aracı da büyük yangınlarda devreye giriyor. Ankara’daki sistemin mobil versiyonunu sahaya taşıyan araç, olay yerinde daha hızlı ve etkin kararlar alınmasını sağlıyor.

Rezerv güçler de devrede

Muhtemel bir afet durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve diğer kamu kurumlarına ait kara ve hava unsurlarının sürece dahil edilmesi için de yine bu merkezde koordinasyon sağlanıyor.