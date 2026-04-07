Yeşil vatan neferleri, bu sefer söndürmek için değil yarışmak için ter döktü

Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY), çekişmeli anlara sahne oldu. Saniyelerle yarışan yeşil orman neferleri, çalışanların bilgi birikimini artırmak, kurum kültürünü ve dayanışmayı güçlendirmek, personelin teorik ve uygulamalı eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ormancılık faaliyetlerine ilişkin eğitim ve yarışma unsurlarını bir araya getiren organizasyonla, personelin mesleki bilgi ve becerilerini sergilemesi, birimler arası dayanışmanın artırılması ve kurum kültürünün daha güçlü şekilde paylaşılması hedefleniyor. Yarışmalar aynı zamanda farklı coğrafyalarda görev yapan ve kendi alanlarında uzmanlaşan birimlerin bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarmasına da imkân sağlayacak. Beden gücü, mesleki beceri ve zihinsel yetkinliğin birlikte kullanılacağı yarışmalarla, Yeşil Vatan’ın korunması ve savunulmasında birlik ve beraberlik içinde örnek bir şölen ortaya konulacak.

Yarışmalarda, orman oryantiring, genç meşcerelerde istikbal ağacı tespiti, mesaha ve kayıt, hedefe atış, fiziki dayanıklılık ve orman yangınlarına müdahale parkurlarıyla büyük çekişmelere sahne oldu. Yarışmalarda ilk etapta işletme müdürlükleri arasında müsabakalar gerçekleştirilecek. Ardından bölge milli takımları oluşturulacak. Dereceye giren işletme takımları doğrudan bölge takımı olabileceği gibi, bireysel yarışmacılar seçilerek de bölge milli takımı kurulabilecek. Oluşturulacak bölge takımları, 1 bölge müdürü, 1 bölge müdür yardımcısı, 3 orman işletme şefi, 4 orman muhafaza memuru, 1 arazöz operatörü ve 4 orman yangın işçisi olmak üzere toplam 14 kişiden oluşacak.

Bursa’daki TOY’a katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bu yıl inşallah ilkini gerçekleştireceğimiz Türkiye Ormancılık Yarışmalarının başlangıcını, startını Bursa’dan vermiş oluyoruz. Bu yıl ektiğimiz tohumların, diktiğimiz fidanların yüz yıl sonrasını hesap ederek yapılan bir faaliyet olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, aslında ormancılığın neden diğer faaliyetlerden daha farklı olduğunu anlamamız daha kolay, daha anlaşılır hale gelecek. Ülkemizin orman varlığı, işte 1970’li yılların sonunda 20 milyon hektarlardayken bugün 23,4 milyon hektara ve ülkemizin karasal alanının yüzde otuzuna ulaşmış durumdadır. 2020 yılında dünyada altıncı sırada olduğumuz, dünya orman varlıkları sıralamasında, 2025 yılı sonu itibarıyla dünyada 4’üncü sıraya yükselmiş durumdayız. Yine dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında baktığımız zaman dünyada dördüncülükten üçüncülüğe, Avrupa’daki ilk sıradaki yerimizi de korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bu TOY, olimpiyatlara dönüşecek"

Türkiye Ormancılık Yarışmalarında bu yıl yaklaşık 50 bin personelin beş bininin katılacağını belirten Karacabey, "Her yıl düzenlemiş olduğumuz, vermiş olduğumuz yenileme eğitimlerini bir yarışma haline dönüştürerek, bir olimpiyat haline dönüştürerek bu yıl tekrarlamak istedik. Bu manada yaklaşık 5 bin arkadaşımızın katılacağı, 30 bölge müdürlüğümüzde 284 işletme müdürümüzün katılacağı bir yarışma haline dönüştürdük. Öncelikle bölge müdürlükleri içerisinde yarışmalar düzenlenecek. Her işletme müdürlüğümüz kendi ekibiyle bu yarışmalara katılacak. Daha sonra bölge birincilerini belirledikten sonra otuz bölge müdürlüğümüzü Türkiye genelindeki 5 ayrı noktada, beş ayrı bölgede tekrar kendi aralarında yarışacaklar ve neticede ortaya çıkacak beş takım da Türkiye finaline katılmış olacak" dedi.

"Hava ve kara gücümüzü arttırdık"

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen gün, her geçen yıl daha fazla hissedilmeye başladığı dönemlerden geçtiğimizi belirten Karacabey, "Bunun neticesinde de ülkemiz de dünyada olduğu gibi, diğer ülkelerde olduğu gibi maalesef büyük orman yangınlarına maruz kalıyor. Geçtiğimiz yıl Bursa’da Orhaneli ilçemiz başta olmak üzere büyük yangınlara maruz kaldı. Tabii bu iklim şartlarındaki değişiklik orman yangınlarının davranışlarını da etkiliyor. Yangınlar çok daha ufak sebeplerden başlarken çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor, daha geniş alanlarda etkili oluyor. Bizler bu durumu göz önünde bulundurarak, elde ettiğimiz tecrübelerin üzerine teknolojiyi de ilave ederek, ayrıca kullandığımız imkanları da artırarak devam ediyoruz. 2026 yılında, 2025 yılındaki imkanlarımızın üzerine uçak sayımızı 27’den 28’e, helikopter sayımızı da 105’ten 119’a çıkararak hava gücümüzü artırdık. Aynı şekilde yine kara gücümüze de 165 yeni arazöz katarak bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı, 878’de iş makinesiyle karadan olmak üzere, 25 bin personelimizi, 25 bin 894 personelimiz ve gönüllümüzle de karadan müdahale gücümüzü artırmış olduk" dedi.

"Orman derinliklerimizde su kaynakları oluşturduk"

Ormanlarda yapılan çalışmalardan da bahseden Karacabey, "Bu ana kadar 4 bin 907 adet orman içerisinde, ormanın derinliklerinde su kaynağı oluşturduk. Hava ve kara araçlarımızın muhtemel yangınlarda kullanacakları su kaynaklarını oluşturduk ve bu su kaynakları şu an itibarıyla kullanıma hazır. Aynı zamanda özellikle orman yollarının kenarlarında, orman içerisinden geçen yolların kenarlarında da bu yıl 15 bin kilometre yolu temizlik yaparak, çıkacak orman yangınlarına karşı müdahale etmiş olduk. Yine aynı şekilde bu yıl şu ana kadar 248 bin kilometre olan orman yolumuza bu yıl 5 bin kilometre daha yeni yol ekleyerek orman içerisindeki yol ağımızı geliştirip muhtemel yangınlarda ve diğer ormancılık çalışmalarında da bu yolları kullanmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Yangınların yüzde 96’sı maalesef insan kaynaklı"

Yangınlarla mücadelede en büyük başarının, yangının çıkmasını engelleyebilmek olduğunu belirten Karacabey, "Bu da vatandaşlarımızın verecekleri destekle mümkündür. Orman yangınlarının yüzde 96’sı insan eliyle çıkmış olduğunu göz önünde bulunduracak olursak söylemek istediğimiz şeyin ne anlama geldiği daha net anlaşılacaktır. Evet, 2025 yılında çıkan yangınların yüzde 96’sı maalesef insan kaynaklı. Bunun da yüzde 88’i ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar. Dolayısıyla bu şu demek, eğer biz vatandaşlar olarak hep birlikte yangına sebep olacak bu davranışlardan uzak durursak, daha dikkatli olursak bu yangınlar yaşanmayacak" dedi.

"Yanan yerlerimizin bir karışını dahi başka maksatla kullanmadık"

Geçtiğimiz yıl Bursa Harmancık ve Kestel ilçelerindeki yangınlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Karacabey, "Bu yangınlar sırasında da maalesef yaklaşık 5 bin hektarlık bir orman alanımız bu yangınlardan etkilendi. Biz yangınlardan hemen sonra da ifade etmiştik. Yanan ormanlarımızın tamamı anayasa gereği ve ülkemizin yasal mevzuatlarıyla birlikte Türkiye’nin ormancılık geleneği ve kültürü de bunun içerisine kattığımızda bugüne kadar yanan orman alanlarımızın tamamını tekrar ormanlaştırdık ve bir karış orman alanımız yangından sonra başka bir maksatla kullanılmadı. Bu çerçevede Bursa’da geçtiğimiz yıl zarar gören 5 bin 380 hektarlık orman alanımızda da yangınları söndürür söndürmez hemen tekrar ormanlaştırma çalışmalarına başladık" diye konuştu.

"Ormancılık sadece ağaç yetiştirmek değil, bir ekosistemi korumak, geleceğe nefes olmaktır"

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ise, "Bu mesleği icra edenlerin ne denli güçlü, dayanıklı ve fedakar olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle orman yangınlarıyla mücadele ormancılığın en kritik ve en zorlu alanlarından biridir. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 771 bin hektar ormanlık alana sahip olup orman yangınlarıyla bin 454 personel, 4 hava aracı, 117 arazöz, iş ve hizmet vasıtasıyla mücadele etmektedir. İşte bugün başlattığımız bu yarışmalar tam da bu niteliklerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Yarışmalar, katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerini artırırken aynı zamanda dayanıklılıklarını test etmelerine, tecrübelerini paylaşmalarına ve ekip ruhunu güçlendirmelerine imkan tanıyacaktır. Unutulmamalıdır ki ormancılık sadece ağaç yetiştirmek değil, bir ekosistemi korumak, geleceğe nefes olmaktır" dedi.