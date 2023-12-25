Yeşilay Bursa Şubesi'nde görev değişikliği

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Avukat İmren Çavuşoğlu, Genel Merkez tarafından Bölge koordinatörlüğüne getirilirken, Şube Başkanlığı görevine Suat Arvas atandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanlığında görev değişikliği yaşandı. Şube Başkanı Avukat İmren Çavuşoğlu, Genel Merkez tarafından Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illerinden sorumlu Bölge Koordinatörlüğüne atandı. Çavuşoğlu’nun yerine ise Başkanvekili ve Yardımcısı Suat Arvas atandı. Bağımlılıklarla mücadele konusunda ve Yeşilay Bursa Şubesi’ne verdiği hizmetlerinden dolayı Başkan Suat Arvas tarafından İmren Çavuşoğlu’na plaket ve çiçek takdim edildi.

Birçok programda omuz omuza çalıştıkları Yeşilay Bursa Şubesi görevlilerine yeni dönemde başarılar dileyen Çavuşoğlu, “Yeşilay Bursa Şubesi üyeliğim elbette devam edecektir. Bölge koordinatörü olarak yine beraber çalışacağız. Şubemizin bir üyesi olarak başkanımızın ve yönetim kurulumuzun daima destekçisi olmaya devam edeceğim. Başkan Suat Arvas’a ve yönetim kurulumuza devir teslim töreni için teşekkür ederim. Bugüne kadar birlikte ortaya koyduğumuz bütün fedakarca gayretleriniz için teşekkür ederim” dedi.

Yeşilay Bursa Şubesi’nde yeni görevi dağılımı Başkan Yardımcısı ve Başkanvekili Muhammed İkbal Bakırcı, Şube Sekreteri Şeyda Polat, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Zengin ve Elif Demir Akkuş olarak açıklandı.