Yeşilay'dan bisiklet turu

Bisiklet turu, Silivri dahil olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında eşzamanlı olarak başlayacak. Yeşilay Silivri Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek tur, 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 11:00’de Silivri Belediyesi ön bahçesi toplanma alanında star alacak.

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerinbağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay Silivri Şube Başkanı Hüsnü Yaşar Yalman şunları ifade etti: “Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüminsanlarımızda bağımlılıklardan uzakbir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç içinbüyük bir heyecanla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz.”