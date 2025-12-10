Yeşilay Şubesi'nden Farkındalık Etkinliği!
Yeşilay Silivri Şubesi olarak, Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, rehber öğretmeni olmayan köy okullarımızda 'Benim Kulübüm Yeşilay' etkinliğini gerçekleştirdik!
Etkinliğimiz, Yeşilay Silivri Şube Sorumlumuz Sayın İmran Mızrak tarafından Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleşti.
Öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz etkinlikte;
Sağlıklı yaşam,
Teknoloji bağımlılığı ve
Tütün bağımlılığı
konularında çocuklarımız bilinçlendirildi.
Okul idarecisi ve öğretmenlerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz
Geleceğimiz için sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmeye devam!